DJ PTA-News: BRN Börsen-Radio-Network AG: Jahreszahlen bei Qiagen: "Sind covidrelevant, aber nicht covidabhängig" - Non-Covid-Geschäft in 2021 +22 % - Qiagen CFO Roland Sackers über das Geschäft mit und ohne Corona und den DAX-Aufstieg

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta021/09.02.2022/15:00) - Direkt zum Radiointerview:

https://www.brn-ag.de/40023-Quartalszahlen-Qiagen-Covid-Sackers-CFO

Qiagen ist im Zuge der DAX40-Reform in den DAX aufgestiegen. Diagnostikkompetenz ist insbesondere in Zeiten einer Pandemie sehr gefragt. Aber auch das Nicht-Covid-Geschäft des Unternehmens ist 2021 um +22 % gewachsen. Die Jahreszahlen für 2021: +20 % Konzernumsatz bzw. +19 % währungsbereinigt. "Wir sind covidrelevant, aber nicht covidabhängig", sagt der CFO Roland Sackers. Doch egal, ob nun eine weitere Welle rollt oder nicht: "Wir wollen jederzeit lieferbereit sein. Wir haben sehr stark in unseren Produktionsausbau investiert. Wir erwarten für dieses Jahr um die 350 Mio. US-Dollar Umsatz auf Covid-Seite." Der Ausblick für 2022: Konzernumsatz von mindestens 2,07 Mrd. US-Dollar, einschließlich eines zweistelligen Wachstums bei Nicht-COVID-Produkten im Vergleich zu 2021 sowie ein bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von mindestens 2,05 Dollar.

(Ende)

Aussender: BRN Börsen-Radio-Network AG Adresse: Denzenlohestraße 47, 95500 Heinersreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Leben Tel.: +49 9217413400 E-Mail: redaktion@brn-ag.de Website: www.boersenradio.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1644415236925 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 09:01 ET (14:01 GMT)