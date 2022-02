Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat nach der starken Vorwoche diesmal nur sehr moderate Rückschläge hinnehmen müssen. Unter dem Strich ging es auf Wochensicht um 0,3% nach unten, während der DAX 0,8% an Wert verlor. Unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 liegt damit jetzt bei 8,1 Prozentpunkten. Am Freitag, als die Aktienmärkte noch deutlich unter Druck standen, lagen wir dank der in Abwärtsphasen fast schon traditionellen relativen Stärke unserer Depotwerte übrigens mit 10,5 Prozentpunkten ...

