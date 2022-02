Wien (www.fondscheck.de) - Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Der österreichische Leitindex ATX verzeichnete 2021 ein absolutes Rekordjahr und zählte mit einem Plus von 44% zu den mit Abstand besten Indices weltweit, so die Experten von "e-fundresearch.com".Auffallend sei jedoch, dass es in dem für Österreich-Aktien regelrechten "Bilderbuchjahr" nicht einem einzigen Austro-Fondmanager gelungen sei, besser als der Leitindex zu performen. Was stecke dahinter? "e-fundresearch.com" habe bei Österreich-Fondsmanagern aus den Häusern Raiffeisen KAG, Amundi Austria, KEPLER-FONDS, Erste AM und 3 Banken-Generali Investment KAG in einer neuen Ausgabe von Spotlight nachgehakt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...