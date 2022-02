München (ots) -Die Bundesregierung möchte laut Koalitionsvertrag neben der Ehe weitere "Verantwortungsgemeinschaften" einführen. Diese sollen von bis zu vier volljährigen Personen gegründet werden dürfen, die weder verheiratet noch auf andere Weise miteinander verwandt sind.Die familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Dr. Anne Cyron, äußert sich dazu wie folgt:"Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Von der Ampel-Regierung werden sie jedoch nicht besonders geschützt. Im Gegenteil: Für die linken Strategen des Gesellschaftsumbaus ist die heterosexuelle Ehe 'frauenfeindlich', die Familie ein 'Hort der Reaktion'. Dementsprechend fordern Linke seit Jahrzehnten deren Abschaffung oder Auflösung in gesellschaftlicher Beliebigkeit. Statt bewährten und zu Recht privilegierten Verantwortungsgemeinschaften sollen Ehe und Familie nur noch Lebensformen neben anderen sein. Selbst vor dem natürlichen Recht der Kinder auf ihre biologischen Eltern machen die Ampel-Parteien nicht halt: So hält es der grüne 'Queer-Beauftragte' der Regierung, Sven Lehmann, für nötig, dass sich bis zu vier Sorgeberechtigte die Kindererziehung teilen dürfen.Als AfD stellen wir uns solchen Angriffen auf Ehe und Familie entschieden entgegen! Kinder sind kein linksgrünes Lifestyle-Accessoire und keine gleichgültige Verfügungsmasse der Ampel-Koalitionäre. Für sie ist es am besten, in liebevollen Familien aufzuwachsen. Deswegen setzen wir uns für deren Stärkung ein, wie es das Grundgesetz vorsieht. Ja zu Ehe, Familie und Kindern - Nein zu linken Gesellschaftsexperimenten!"Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5142664