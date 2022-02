Mitto-COO Ilja Gorelik soll Zugänge an Überwachungstechnologiefirmen verkauft haben. Das könnte Twitter zum Beenden der Zusammenarbeit bewegt haben. Der Kurznachrichtendienst Twitter will die Zusammenarbeit mit dem Technologie-Unternehmen Mitto nicht fortsetzen. Mitto bietet unter anderem Dienste zur Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Dabei werden beispielsweise Authentifizierungs-SMS an die jeweiligen Nutzer:innen geschickt. Diesen Service zur Zwei-Faktor-Authentifizierung hatte auch Twitter genutzt. Mehr zum Thema Twitter ...

