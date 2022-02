Steigerung der Mineralressourcen in der Lagerstätte von Weltrang1 von für die EU kritischen Rohstoffen um fast das Vierfache

Erhebliche Steigerung der Tonnagen von Mineralien mit hohem Phosphatgehalt sowie mit Vanadium und Titan

Erstmals wurde auch das Eisenerzpotenzial von Storeknuten bewertet

Norge Mining plc ("Norge Mining" bzw. das "Unternehmen"), eine britisch-norwegische Mineralexplorationsgesellschaft, deren Schwerpunkt das Explorationsprojekt Bjerkreim im Südwesten Norwegens ist, gab bekannt, dass weitere Bohr- und Analysearbeiten in der Lagerstätte Storeknuten zu einer beträchtlichen Steigerung der Mineralressourcenschätzung auf fast 1 Milliarde Tonnen geführt haben.

Im Mai des vergangenen Jahres meldete das Unternehmen eine JORC-konforme2 Mineralressourcenschätzung für Storeknuten in Höhe von 240 Millionen Tonnen und bestätigte damit, dass Storeknuten eine Lagerstätte von Weltrang mit den drei für die EU kritischen Rohstoffen Phosphat, Vanadium und Titan ist. Durch weitere, seit Mai vergangenen Jahres durchgeführte Explorationsbohrungen ist das Volumen der JORC-Ressourcenschätzung um fast das Vierfache auf 910 Millionen Tonnen gewachsen, was die weltweite Bedeutung der Lagerstätte unterstreicht.

Neben der Schätzung des Vanadiumgehalts des Magnetits in Storeknuten wurde erstmals auch der Gesamtrohstoffgehalt des Magnetits im Hinblick auf die mögliche Nutzung seines Eisengehalts gemessen.

Die wichtigsten Ergebnisse

Aktualisierte JORC-konforme Mineralressourcenschätzung für Storeknuten in Höhe von 910 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,55 Phosphorpentoxid, 4,80 Titandioxid und 0,07 Vanadiumpentoxid.

Diese aktualisierte Ressourcenschätzung steht der ersten Mineralressourcenschätzung für Storeknuten von 240 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,36 Phosphorpentoxid, 4,71 Titandioxid und 0,07 Vanadiumpentoxid gegenüber.

Durch den Ausschluss von zwei Bereichen mit niedrigerem Phosphatgehalt in der aktualisierten Schätzung ergibt sich ein durchschnittlicher Gehalt von 3,36 Phosphorpentoxid in einer Gesamtressource von 410 Millionen Tonnen, was im Vergleich zur ersten Schätzung einem erheblichen Anstieg des Gehalts entspricht.

Erstmalig wurde auch der Eisenoxidgehalt der Magnetitressourcen einfließen, wodurch sich ein durchschnittlicher Gehalt der Mineralressource von 7,24 ergibt.

Die aktualisierte Ressourcenschätzung wurde gemäß dem Berichtsstandard des JORC von SRK Exploration Services Ltd (SRK) erstellt. Das Unternehmen ist Teil der SRK Group, eines unabhängigen internationalen Bergbau-, Explorations- und Umweltberatungsunternehmens.

Mineralressourcenschätzung für Storeknuten

Die folgende Tabelle zeigt die JORC-konforme Mineralressourcenschätzung für Storeknuten im Vergleich zur ersten JORC-Schätzung vom Mai 2021.

Bereich Klassifizierung Tonnen P2O5 TiO2 V2O5 Fe3O4 (Mt) Zone B vermutet 190 3,05 4,63 0,08 7,83 Zone B Liegendes vermutet 230 0,07 4,67 0,06 6,03 Zone B Liegendes hoch vermutet 270 0,04 5,20 0,07 7,19 Zone B hoch vermutet 200 3,79 4,70 0,08 8,36 Zone B niedrig vermutet 20 1,66 3,32 0,04 4,21 gesamt vermutet 910 1,55 4,80 0,07 7,24 Ohne Zone B Liegendes und Lgd. hoch vermutet 410 3,36 4,61 0,08 7,94 Erste JORC-Schätzung vermutet 240 2,36 4,71 0,07 k. A.

Das Ende des für die Erstellung der genannten Schätzung verwendeten Beobachtungszeitraums war der 14. November 2021. Die Daten stammen von insgesamt 5.398 untersuchten Proben aus 25 Bohrlöchern. In Storeknuten wurden bis zum Stichtag im Rahmen des Bohrprogramms, das im September 2020 begann, Bohrungen mit einer Gesamttiefe von mehr als 10.638 m durchgeführt.

Das Explorationsprojekt Bjerkreim befindet sich im Südwesten Norwegens in der großen Bjerkreim-Sokndal-Schichtintrusion, die vom Norwegischen Geologischen Dienst (NGU) und anderen Forschern eingehend untersucht wurde. Norge Mining konzentriert sich auf den Bereich Bjerkreim dieser Intrusion, der eine große synklinale Trogstruktur bildet. Dieser Trog erstreckt sich am Aufschluss über etwa 20 Kilometer in nordwest-südöstlicher und bis zu 10 Kilometer in nordost-südwestlicher Richtung. Man weiß, dass er sich auch in der Tiefe über mehrere Kilometer erstreckt.

Die Mineralisierung tritt in Storeknuten in steil abfallenden Schichten auf, die sowohl neigungsabwärts als auch entlang der Streichlänge kontinuierlich sind und aus primären magmatischen Mineralien bestehen. Dabei sind vanadiumhaltiges Magnetit, Ilmenit (Titan) und Apatit (Phosphat) die wirtschaftlich bedeutsamen Mineralien. Vanadium, Titan und Phosphat stehen auf der EU-Liste der kritischen Rohstoffe, d. h. es handelt sich dabei um Materialien von strategischer Bedeutung für die europäische Wirtschaft, welche die EU derzeit importiert.

Storeknuten ist Teil des Explorationsgebiets Høyland, das sich im Explorationsprojekt Bjerkreim befindet. Die Lagerstätte befindet sich 4,5 Kilometer südwestlich von der Lagerstätte Øygrei.

Für die Ausweisung einer Mineralressource ist es erforderlich, dass begründete Aussichten auf einen etwaigen wirtschaftlichen Abbau bestehen. In diesem Fall wurde diese Anforderung erfüllt, indem die ausgewiesene Tonnage auf diejenige Menge beschränkt wurde, die in einem Tagebau liegt. Sie wurde unter der Annahme von Verkaufspreisen in Höhe von 175 USD/t Ilmenit, 141,25 USD/t Phosphat und 9,38 USD/lb V2O5 optimiert und überschreitet einen bestimmten Grenzwert für das Net Smelter Return (NSR), das ausgehend von diesen Preisen kalkuliert wurde.

SRK hat erstmalig neben dem Vanadiumpentoxidgehalt auch einen Magnetitgehalt ausgewiesen. Die künftig produzierten Anteile der beiden Stoffe werden jedoch von den Ergebnissen der laufenden Scoping-Studie und von Folgestudien abhängen.

Eine Kurzfassung des kompletten Mineralressourcenberichts von SRK wird zu gegebener Zeit auf der Website des Unternehmens bereitgestellt.

Nächste Schritte

Die neuen Daten werden in die Scoping-Studie des Explorationsprojekts Bjerkreim einbezogen, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein wird. Es sind darüber hinaus weitere Explorationsarbeiten geplant, deren Ziel es ist, einen Teil der Mineralressourcen in der Kategorie "Indicated" (angedeutet) ausweisen zu können.

John Vergopoulos, Chief Executive Officer von Norge Mining, äußerte sich dazu wie folgt:

"Diese fast vierfache Steigerung der Mineralressourcen in der Lagerstätte Storeknuten ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für den Fortschritt des Explorationsprojekts Bjerkreim. Wir konzentrieren uns auf die 410 Millionen Tonnen Material mit hohem Mineralgehalt. Die Größe der Gesamtressource unterstreicht überdies die strategische Bedeutung Norwegens bei der Entwicklung der europäischen Bergbauindustrie, um die Nachfrage zu decken, die sich aus dem Umstieg auf saubere Energiequellen ergibt, um die Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu verringern und um ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

1 Der Begriff "Lagerstätte von Weltrang" bezeichnet im Zusammenhang mit dieser Meldung eine Lagerstätte von sehr großem Umfang, die das Potenzial besitzt, große wirtschaftliche und strategische Vorteile zu bieten.

2 Der Berichtsstandard für diese Erklärung ist der vom Joint Ore Reserves Committee des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of Geoscientists und des Minerals Council of Australia veröffentlichte "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Ausgabe 2012), der so genannte "JORC-Code". Der JORC-Code ist ein Standard für die Berichterstellung, der an die Berichtsvorlage des Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards ("CRIRSCO") angeglichen wurde. Es handelt sich um einen international anerkannten Berichtsstandard, der weltweit für die marktbezogene Berichterstattung und für Finanzanlagen genutzt wird.

Die "kompetente Fachkraft", die die Gesamtverantwortung für die Mineralressource trägt, ist Dr. Mike Armitage, C. Eng., C. Geol., FGS, MIMM, PhD. Dr. Armitage ist ein von einer anerkannten berufsständischen Organisation ("RPO") zertifizierter Geologe (Chartered Geologist). Die betreffende RPO wird auf einer von Zeit zu Zeit von der Australischen Börse veröffentlichten Liste geführt. Er ist assoziierter Unternehmensberater bei SRK Consulting (UK) Ltd und Director bei SRK Exploration Services. Armitage verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Metallindustrie sowie über umfangreiche Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte und für die von ihm ausgeführte Tätigkeit relevant sind, so dass er als kompetente Fachkraft im Sinne des JORC-Codes qualifiziert ist. Dr. Armitage war in den vergangenen 30 Jahren international für die Ausweisung von Mineralressourcen und Erzreserven auf verschiedenen Liegenschaften verantwortlich.

Über Norge Mining plc

Norge Mining plc ist ein englisch-norwegisches Rohstoffunternehmen, dessen Schwerpunkt die Mineralexploration in Norwegen ist.

Die ersten Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens aus dem Bjerkreim-Explorationsprojekt haben Weltklasse-Vorkommen der kritischen EU-Rohstoffe Vanadium, Titan und Phosphat bestätigt. Die Herkunft dieser Materialien ist von erheblicher strategischer Bedeutung für Netto-Carbon-Null-Verpflichtungen, für die die Transparenz der Lieferkette eine wichtige Voraussetzung bildet.

Norge Mining besitzt 61 Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von mehr als 520 Quadratkilometern im Südwesten Norwegens. Das Unternehmen führt derzeit ein Explorationsprogramm durch, das auf früheren Studien des Norwegischen Geologischen Diensts (NGU) aufbaut. Es ist das erklärte Ziel von Norge Mining, ein bedeutsames, nachhaltiges und strategisch wichtiges Explorations- und Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt Norwegen zu werden.

Das Unternehmen wurde im November 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und ist im Besitz der 100-prozentigen norwegischen Tochtergesellschaft Norge Mineraler AS.

Weitere Informationen finden Sie unter www.norgemining.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

