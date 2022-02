Es zeichnet sich immer mehr ab, dass einstige Profiterue der Corona-Pandemie auf eine schwere und nachhaltige Korrektur an den Märkten zusteuern. Jüngstes Beispiel dafür ist der britische Online-Supermarkt Ocado. Jener legte jüngst zwar durchaus beachtliche Zahlen vor. Von der Prognose für 2022 zeigten Analysten sich aber enttäuscht. Die Verluste werden wohl höher ausfallen, as es an der Börse bisher angenommen wurde.Das setzt am Dienstag auch die Anteilsscheine von HelloFresh (DE000A161408) unter Druck. Zwar verfolgt der Anbieter von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...