FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42,50 Euro je Aktie belassen. Jenoptik habe solide vorläufige Eckdaten für 2021 veröffentlicht und für 2022 weiteres profitables Wachstum in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt positiv gestimmt./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 15:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 15:57 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

