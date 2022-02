Der Fahrdienstvermittler Lyft hat am Mittwoch die Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Schlussquartal um 70 Prozent auf rund 970 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analysten-Erwartungen. Die Aktie gewinnt am Mittwoch 3,8 Prozent. Von Luca Bißmaier. Liegt die Zukunft der Mobilität in immer mehr Fahrzeugkäufen oder werden in Zukunft Vermittlungsdienste für Fahrgäste den Alltag prägen? Die meisten Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...