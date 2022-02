NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis (Ebit) hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Martin Comtesse am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Der Ausblick des Baumaschinenherstellers auf 2022 erscheine aber weniger beeindruckend. Deutlich höhere Herstellungs- und Frachtkosten und Personalmangel schlügen hier zu Buche./ajx/he



ISIN: DE000WACK012

