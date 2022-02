Stuttgart (ots) -Vier Tage Kino und Konzerte auf dem Schlossplatz vom 3. bis 6. JuniDer nächste Sommer kommt bestimmt und das Programm für das SWR Sommerfestival 2022 in Stuttgart steht. Vom 3. bis 6. Juni 2022 laden der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg zu Konzerten und Kino auf den Schlossplatz ein. Los geht es mit dem großen SWR3 Konzert mit Tim Bendzko, Alice Merton und der Band Parallel. SWR1 Pop & Poesie in Concert feiert den Tour-Auftakt von "In The Air Tonight" und das SWR4 Open Air präsentiert Giovanni Zarrella zusammen mit der SWR Big Band. Am letzten Festivalabend verwandelt das SWR Fernsehen den Schlossplatz mit einer Tatort-Premiere in ein Open-Air-Kino.Tim Bendzko, Alice Merton und Parallel beim großen SWR3 KonzertSie bringen den Schlossplatz zum Tanzen: Tim Bendzko, Alice Merton und die Band Parallel eröffnen am Freitag, 3. Juni, das Abendprogramm des SWR Sommerfestivals 2022. Mit "Nur mal schnell die Welt retten" feierte Tim Bendzko 2011 seinen musikalischen Durchbruch. Es folgten Hits wie "Am seidenen Faden" (2013), "Hoch" (2019) oder seine aktuelle Single "Kein Problem" (2021). Im Juli startet der Berliner Singer-Songwriter seine "Jetzt bin ich ja endlich hier"-Tour durch Deutschland. "Endlich hier" beim SWR Sommerfestival ist auch Alice Merton. Die deutsche Popsängerin eroberte mit "No roots" (2016) und "Hit the ground running" (2017) die Charts im Sturm. Ihr erstes Studioalbum "Mint" veröffentlichte sie 2019, ihr zweites soll 2022 folgen. Neben einigen anderen Auszeichnungen gewann sie 2018 den "Echo Pop" in der Kategorie "Künstlerin Pop National". Die dritten im Bunde beim SWR3 Konzert sind die Jungs von "Parallel". Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 begeisterten sie ihre Fans mit "Cabrio-Konzerten für Balkonien". Damals verlegte das Duo Francesco Caruso und Koray Cinar die Vorstellung seiner neuen Single "Hep Beraber" kurzerhand von der Bühne ins Cabrio und auf die Straße. Im November 2021 erschien ihre neueste Single "Wenn dieses Leben hier ein Film wär".SWR1 Pop & Poesie in ConcertAm zweiten Festivalabend, Samstag, 4. Juni, steht SWR1 Pop & Poesie in Concert auf dem Programm des SWR Sommerfestivals. Die Kultshow startet an diesem Abend ihre eigentlich bereits für Herbst 2021 geplante Tour "In The Air Tonight" mit Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floyd und den Dire Straits. Der Titel der neuen Staffel "In The Air Tonight" versteht sich als Hommage an den gleichnamigen Song von Phil Collins aus dem Jahr 1981. SWR1 Moderator Jochen Stöckle präsentiert das bewährte Ensemble aus Musikern, Schauspieler:innen und Sänger:innen rund um Radiolegende Matthias Holtmann. Sein Erfolgskonzept: SWR1 Pop & Poesie in Concert übersetzt die größten Hits aller Zeiten und interpretiert und arrangiert sie zu einem mitreißenden Bühnenprogramm.Das SWR4 Open-Air mit Giovanni Zarrella und der SWR Big Band"Ciao Giovanni", sagt die SWR Big Band und feiert gemeinsam mit Giovanni Zarrella am 5. Juni das Landesjubiläum. Und nicht nur Baden-Württemberg, sondern auch die SWR Big Band begeht in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Tanti auguri - alles Gute! Die Fans von Giovanni Zarrella können sich am Pfingstsonntag auf eine echt italienische Nacht auf dem Schlossplatz freuen. Das Erfolgsgeheimnis des italienischen Sängers: Er covert bekannte deutsche Schlager auf Italienisch. So wird aus dem Maffay-Hit "Über sieben Brücken musst du gehn" bei Zarrella: "Sette ponti devi attraversare". Bekannt wurde Zarrella 2001 als Gewinner der Castingshow "Popstars" und Bandmitglied der Casting-Band "Bro'Sis". Es folgte eine Karriere im Fernsehen und als Solomusiker. 2019 veröffentlichte der gebürtige Hechinger sein fünftes Album "La vita é bella" und zwei Jahre später das Soloalbum "Ciao" samt "Gold Edition" mit zwölf Bonushits.SWR Fernsehen zeigt Tatort-PremiereDer letzte Abend des SWR Sommerfestivals wird mörderisch, denn das SWR Fernsehen lädt zur Premiere von "Tatort - Der Mörder in mir". Die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz sind einem Unfallflüchtigen auf der Spur, der sein Opfer zum Sterben im Straßengraben liegen gelassen hat. Es gibt eine Zeugin, die sowohl von den Kommissaren als auch vom vermeintlichen Täter ins Visier genommen wird. Auf wessen Seite sich die junge Frau schlägt, verfolgen die SWR Sommerfestivalgäste am Pfingstmontag, 6. Juni, im Open-Air-Kino vor dem Neuen Schloss.Tickets im VorverkaufTickets für das SWR Sommerfestival 2022 gibt es beim SWR Ticketservice telefonisch unter 0711 929-1321 oder online unter SWRticketservice.de. Außerdem bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711 2 555 555 oder unter easyticket.de. Die Preise liegen pro Abend zwischen 15 und 30 Euro inklusive Gebühren und VVS-Ticket. Für die SWR Sommerfestival-Tickets gilt die 2G-Regel.SWR Sommerfestival auch in Rheinland-PfalzIn Rheinland-Pfalz findet das SWR Sommerfestival rund um das Technik Museum Speyer statt, vom 17. bis 19. Juni 2022.Informationen und weiterführende Links unter www.SWR.de/Sommerfestival.Pressefotos unter www.ARD-foto.de.Die Pressestelle des SWR auf Twitter: www.twitter.com/SWRpresseAnmeldung zum Newsletter: SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html).Pressekontakt: Marion Erös, Tel. 0711 929-14296, marion.eroes@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5142737