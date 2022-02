Frankfurt am Main (ots) -Acxiom Real Identity ist nun in Treasure Data verfügbar. Damit werden das bestehende CDP-Angebot ausgebaut und zugleich die Kapazitäten für Akqusitionen und die Möglichkeiten, den gesamten, medienübergreifenden Marketing-Funnel zu sichten, gestärkt.Acxiom (http://www.acxiom.de/)®, das Customer Intelligence Unternehmen, dessen datengesteuerte Lösungen Unternehmenswachstum durch bessere Kundenerlebnisse ermöglichen, integriert Acxioms Real Identity in Treasure Data, die Plattform für Unternehmenskundendaten (CDP). Damit kann eine umfassendere Full-Funnel-Personalisierung, Messung und Attribution ermöglicht werden. Die Integration nutzt die mehr als 50-jährige Erfahrung von Acxiom im Bereich des datenschutzkonformen Daten- und Identity-Managements und stärkt Acxioms Fähigkeit, Unternehmen mittels zukunftssicherer Cookie-freier Technologie bei der Identifizierung, Gewinnung und Bindung von Kunden zu unterstützen.Im Februar 2021 absolvierte Acxiom die erfolgreiche Integration von Treasure Boxes (https://boxes.treasuredata.com/hc/en-us/articles/360055789834-Acxiom-Data-Services-Profile-Enrichment-and-Real-Identity-), der branchenweit ersten CDP-Bibliothek mit vorgefertigten, sofort nutzbaren Codesätzen und Anwendungen, mittels derer der Wert einer CDP erschlossen werden kann. Darauf aufbauend freut sich Acxiom, die Zusammenarbeit weiter auszubauen und mit der Treasure Data CDP eine Erweiterung der Integration durch die Acxiom Real Identity-Lösung zu ermöglichen. Unternehmen sind damit in der Lage, ein genaueres und konsistenteres Kundenbild zu generieren und außergewöhnliche Customer Experiences während der gesamten Customer Journey zu kreieren.Da Unternehmen immer mehr dazu übergehen, personalisierte 1:1-Erlebnisse zu schaffen, sind Technologien notwendig, die genaue Daten über bestehende Kunden und potenzielle Interessenten datenschutzkonform erfassen und verwalten. Die neue, tiefere Einbettung von Acxioms Real Identity verbessert die Datenerfassung und -identifikation über Acxioms rTag, macht sie überall zugänglich und ermöglicht es Unternehmen, eine umfassendere Sicht auf die Customer Journey über alle Kanäle, sowohl Paid als auch Owned, hinweg zu erstellen.Diese neue Innovation ist eine Reaktion auf Branchentrends und Entwicklungen, die Unternehmen nicht länger ignorieren können. Da Cookies von Drittanbietern immer weiter an Bedeutung verlieren, überdenken viele Marken ihre Kundendatenstrategien und prüfen datenschutzkonforme Möglichkeiten, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung stehen. Personenbezogene Daten und digitale Identifikatoren, die häufig über Cookies verwaltet werden, stellen heutzutage einen Großteil der zugrunde liegenden Verbindung zwischen den MarTech- und AdTech-Ökosystemen. Aber diese Vorgehensweise verändert sich.Acxioms Real Identity und Treasure Data helfen Unternehmen, zukunftsfähig zu werden: über ausgefeiltere und flexiblere Möglichkeiten bei der Verwaltung von Identifikationsdaten. Die innovative Partnerschaft revolutioniert das Identity-Modell, indem sie das Unternehmen in den Mittelpunkt ihrer eigenen Identity-Lösung stellt und alle Third Party-, Technologie- oder Identity-Daten von Drittanbietern als Mitwirkende betrachtet. Durch die Erstellung unternehmenseigener Identity-Graphen mit entsprechenden Diensten erlangen Unternehmen mehr Kontrolle bei der Verwaltung ihrer Daten und Technologien. Dies steigert nicht nur die Genauigkeit, sondern vermindert gleichzeitig auch die Abhängigkeit von Drittanbieter-Cookies in Paid und Owned Media."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Treasure Data auszubauen. Diese Integration wird unseren Kunden helfen, in einer Welt ohne Cookies erfolgreich zu agieren - ein Wandel, der für die Marketingstrategien von Unternehmen jeder Form und Größe derzeit unerlässlich ist", so Mike Menzer, Head of International bei Acxiom."In einer Welt ohne Cookies müssen Vermarkter ihre Taktiken an die Datenschutzbestimmungen und die sich kontinuierlich ändernden Einstellungen der Verbraucher anpassen", so Andrew Stephenson, Marketing Director von Treasure Data. "Mit dieser Integration entsteht für die Unternehmen ein zentraler und einzelner Zugang zur Customer Experience, der es ihnen ermöglicht, bei der Akquisition neuer Kunden flexibler zu sein - bei gleichzeitiger Steigerung der Kundenbindung und -reaktivierung."Weitere Informationen zu Acxioms Real Identity finden Sie hier (https://www.acxiom.de/identity-resolution/). Informationen darüber, wie Acxiom und Treasure Data zusammenarbeiten, um bessere Customer Experiences durch umfassendere Daten und Erkenntnisse zu ermöglichen, finden Sie hie (https://www.acxiom.com/resources/acxiom-and-treasure-data-better-together/)r.Mehr über die Integration von Treasure Data und Acxioms Real Identity erfahren Sie hier (https://www.acxiom.de/acxiom-treasure-data/).Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.deÜber Treasure DataTreasure Data ist die einzige Enterprise Customer Data Platform (CDP), die relevante Kundenerlebnisse schafft, indem sie Daten, Insights und Engagement perfekt aufeinander abstimmt. Treasure Data befähigt Unternehmen, Millionen ihrer Kunden und potenziellen Kunden das Gefühl zu geben, dass jeder einzelne der Einzigartige ist. Mit seiner Fähigkeit, ein umfassendes Bild des Kunden und potenziellen Kunden zu erstellen, ermöglicht es Treasure Data Unternehmen nicht nur zu wissen, wer kaufbereit ist, sondern auch, was, wann und wie sie ihn in Echtzeit zur Konvertierung bewegen können. Ausgestattet mit diesen handlungsrelevanten Indikatoren können CX-Teams, einschließlich Marketing, Vertrieb und Kundenservice, effektiv ihre Ausgaben optimieren und Omni-Channel-Interaktionen über die gesamte Customer Journey hinweg personalisieren. Treasure Data hat mehr als 400 Kunden, darunter viele Fortune 500 und Global 2000 Unternehmen. 