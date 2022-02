Halle/MZ (ots) -



Der Elektroantrieb kommt als Sturzgeburt auf die Welt. Während die Hersteller eilig die Elektrooffensive inszenieren, fehlt es an Batterien, Ladesäulen und Ökostrom. Die Kunden zaudern, ohne Milliardensubventionen geht gar nichts. Viele Zulieferer kommen in dem hektischen Wandel nicht mit. Und wer in der aktuellen Abgasregulierung noch Geld mit Autos verdienen will, verkauft am besten SUV mit Plug-in-Hybrid - war das wirklich so gedacht? Müller hat also recht, wenn sie von der Politik endlich funktionierende Rahmenbedingungen für Elektroautos fordert. Aber die Ursachen der Misere sind einen Blick wert. Zwölf Jahre ist die Gründung der Nationalen Plattform Elektromobilität her. Ein abgestimmter Umbau der Schlüsselindustrie fand nicht statt.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5142742

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de