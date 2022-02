Strasbourg (ots) -ARTE freut sich über insgesamt sechs Oscarnominierungen.Alleine der animierte Dokumentarfilm "Flee" von Johas Poher Rasmussen ist in drei Kategorien nominiert: Bester fremdsprachiger Film, Bester animierter Spielfilm, Bester DokumentarfilmFleeDokumentarfilm von Jonas Poher RasmussenARTE France, Vivement lundi !, Final Cut For Real, Sun Creature Studios, MostFilm, Mer Film, VPRO, VICE Studios, Ryot FilmsDänemark, Frankreich, Schweden, Norwegen, Niederlande - 2020, 84 Min."Flee" erzählt die wahre Geschichte eines minderjährigen Afghanen, der auf seiner Flucht unbegleitet nach Dänemark kommt und ein erfolgreiches Leben aufbaut. Der Film hatte bereits beim Sundance Festival im Februar den Großen Preis der Jury im World-Cinema-Wettbewerb gewonnen und ist ebenfalls beim Animationsfilmfestival mehrfach ausgezeichnet worden.Zwei Nominierungen in den Kategorien Bester fremdsprachiger Film sowie Bestes Drehbuch gehören dem Film "Julie (in zwölf Kapiteln)"/The Worst Person in the World" von Joachim Trier und Eskil Vogt, eine Koproduktion von ARTE France Cinéma, Oslo Pictures, MK Productions, Film i Väst, Snowglobe, B-Reel (2021) 128 Min."The Worst Person in the World" ist eine Filmkomödie von Joachim Trier und feierte seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes.Der kurze Dokumentarfilm von Jay Rosenblatt, "When we were bullies" ("Als wir Tyrannen waren"), eine ZDF/ARTE-Koproduktion, hat eine Nominierung für den Oscar in der Kategorie Bester Dokumentar-Kurzfilm erhalten.Pressekontakt:Katja Birnmeier / katja.birnmeier@arte.tv / +33 3 90 14 2152Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5142747