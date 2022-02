The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2022



ISIN Name

AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED

CA28660W1014 ELIXXER LTD

DE000NLB88N1 NORDLB 3 PH.BD. 15/17

DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA

XS1401324972 LOXAM 16/23 REGS

XS1591779399 LOXAM 17/22 REGS

