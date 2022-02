Coronavarianten, gegen die die verfügbaren Impfstoffe nur eingeschränkt helfen, der mäßige Geschäftsausblick von Branchenführer Pfizer und Aussagen des US-Top-Virologen Anthony Fauci, der die Pandemie am Auslaufen sieht, setzen der Branche zu. Am Mittwoch tendieren die Aktien von Biontech, Novavax und Moderna hingegen kräftig im Plus. Geht da noch mehr?Eine Stunde vor Wall-Street-Schluss notiert BioNTech 8,1 Prozent im Plus bei 172 Dollar. Für den Konkurrenten Moderna geht es um 6,4 Prozent nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...