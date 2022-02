Hunderte Milliarden Dollar an Börsenwert einfach futsch. Bei Meta aka Facebook lösten sich nach dem Crash 230 Milliarden Dollar quasi über Nacht in Luft auf. Zum Vergleich: Die Wirtschaftsleistung Neuseelands betrug im Jahr 2020 "nur" 209,38 Milliarden Dollar. Dabei befindet sich Meta in prominenter Gesellschaft. Auch die Papiere von Paypal oder Netflix standen zuletzt heftig unter Druck. Während die einen darin eine längst überfällig gewordene Korrektur im Tech-Sektor sehen, ist es für einige neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...