Die Harvest Trading Academy wurde als Institution von Jairo González, dem CEO von Harvest Trading Cap, gegründet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen:



MIAMI, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- In den letzten Jahren haben neue Finanztechnologien (Fintech) den Finanzmarkt in erheblichem Maße revolutioniert, insbesondere nach der Covid-2019-Pandemie, die die Welt in eine schwere Wirtschaftskrise stürzte.

Seit diesem Zeitpunkt haben Menschen zunehmend Interesse für diese Art von Einkommen gezeigt. Allerdings hatten sie nicht viele Informationen und vor allem auch nicht das Wissen für Investitionen. Jairo González , CEO von Harvest Trading Cap , nimmt diese Unsicherheit der Menschen wahr und verpflichtet und bekennt sich dazu, im Rahmen der bereits aktiv als Lehreinrichtung bestehenden Harvest Trading Cap Academy Wissen zu vermitteln, aufgrund der Pandemie jedoch mit einem anderen Ansatz.

Jairo González und GregorixPolanco, Executive Director der Harvest Trading Cap Academy , haben sich in den letzten Jahren engagiert für die Schulung von Fachkräften in diesem Bereich eingesetzt. Dabei unterrichten sie alles zum Handel an sich sowie auch zum sachgemäßen Einsatz von Währungen in dieser neuen Ära. Die Akademie soll nicht nur für eine Belebung der Wirtschaft in der Dominikanischen Republik sorgen, sondern mit ihrer Arbeit weltweit Einfluss nehmen, Strategien vermitteln und über die wahre Funktion von Kryptowährungen sowie neue Technologien aufklären.

Aktuell hat man dort die Modalitäten des Handels sowie von Kryptowährungen ausgearbeitet und widmet sich voll und ganz persönlich stattfindenden Onlinekursen zur Ausbildung von rundum fachkompetenten professionellen Händlern. Die Kurse untergliedern sich in sieben Module, die im Rahmen von drei Monaten absolviert werden können. Die Teilnehmer erfahren im Verlauf der verschiedenen Module - Basis, Mittlere Stufe, Fortgeschrittene - alles über Fintech. In den Schulungen werden Märkte behandelt, wie beispielsweise: London, Tokio, Japan, China, USA. Dabei geht es um Kryptowährungen, die in letzter Zeit revolutionäre Bekanntheit erlangt haben, auch wenn sie schon seit vielen Jahren Gewinne generiert haben.

Es ist Zeit, von der traditionellen Denkweise Abschied zu nehmen, die auf der Annahme gründet, dass Kryptowährungen ein eingängiger Begriff für schlechte Dinge sind. Vielmehr ist es notwendig, sich damit gangbare Wege zu erschließen und hierfür die Informationen intelligent und weise zu nutzen, um so optimale Ergebnisse zu erzielen. Aus diesem Grund haben sich die Harvest Trading Cap und die Harvest Trading Cap Academy dazu verpflichtet, jeden, der sich dazu entschlossen hat, dieses Fintech-Universum für sich zu erschließen, zu begleiten und zu zeigen, dass die im Verlauf der Jahre immer größere Ausmaße annehmende Revolution im Bereich der Kryptowährungen zu einer Realität geworden ist, die der Menschheit viele großartige Vorteile bietet und in sachgemäßer Weise genutzt werden sollte.

Kontakt

213-805-6970

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/120bfdfd-af65-4334-b5fb-9f0f8c3dd3ba