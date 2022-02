Nolla Cabins, ein finnisches Startup-Unternehmen, das sich auf nachhaltigen Tourismus konzentriert, wendet sich mit einer einzigartigen Einladung an Medienvertretern aus der ganzen Welt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005699/de/

The Nolla Cabin has been designed by Finnish industrial designer Robin Falck. It is aimed at exploring the interaction between humans, space and the environment in a minimalist and respectful way. (Photo: Business Wire)

2022 wird Nolla Cabins Journalisten, Naturfotografen und Influencern die einzigartige Gelegenheit bieten, die Atmosphäre des Schärenmeer-Nationalparks während eines kostenlosen Aufenthalts in einer Nolla Cabin auf der Insel Stubbö Bärsskär zu erleben.

Einzigartiges Schärenmeer

Ziel dieser Initiative ist die Förderung des kulturellen Erbes des Schärenmeers und die Schaffung des Bewusstseins für die Einzigartigkeit des Archipels. Sogar vielen Finnen ist das weltweit einzigartige Naturgebiet bislang noch unbekannt. Das Schärenmeer, das aus rund 40.000 Inseln und Schären besteht, entwickelte sich nach der Eiszeit aus dem Meer und wurde ab der späten Steinzeit besiedelt.

Mika Ihamuotila ist bekannt für seine Wertschätzung des Schärenmeers. Diese Zuneigung veranlasste ihn, dem Projekt Nolla die Insel Bärsskär kostenlos zur Verfügung zu stellen, um die Welt auf die Einzigartigkeit dieses Naturgebiets aufmerksam zu machen. Die Insel und die auf ihr errichtete Nolla Cabin erwarten Medienvertreter zu einem Besuch des Schärenmeer-Nationalparks. Medienvertreter können die Insel sogar kostenlos besuchen, und wir hoffen, dass sie als Gegenleistung das Schärenmeer in ihren Medienkanälen bekannt machen werden. Nach Beendigung des Projekts kann die Hütte für einen Besuch der Insel gemietet werden.

Bärsskär bietet Besuchern luxuriöse Einfachheit

Die Natur der Insel Bärsskär offenbart die rauen Bedingungen des Schärenmeers. Im Winter wehen hier scharfe Winde und Stürme durch die Bäume und sonstige Flora. Im Sommer ist die Insel ein Paradies für Vögel und nun auch für die Medien. Niemand sonst bewohnt diese versteckte kleine Insel inmitten des Schärenmeers, in der Besucher ihre exklusive Abgeschiedenheit genießen können. Niemand wird Sie beim Nacktschwimmen zu einer nahe gelegenen kleinen Insel beobachten. Außer der Toilette in der Nolla Cabin steht eine Gästetoilette auf der Insel zur Verfügung. Und das ist auch schon alles. Abgesehen natürlich von den Felsen, Birken, Wacholderpflanzen und Vögeln der Insel. Und den plätschernden Wellen und der Stille der Natur.

Ziel von Nolla Cabins ist emissionsfreier Naturtourismus

Die Nolla Cabin wurde vom finnischen Industriedesigner Robin Falck entworfen. Sie fördert Interaktionen zwischen Menschen, Raum und Umgebung auf minimalistische und respektvolle Weise. Das Konzept der Nolla Cabin zielt auf den emissionsfreien Tourismus ab und auch darauf, sensible natürliche Landschaften durch Wanderungen zu erkunden. Die Nolla Cabin ist für zwei Gäste ausgestattet und verfügt über einen Herd zum Kochen sowie über Solarmodule, die ausreichend Strom für den alltäglichen Bedarf der Besucher erzeugen. Die Nolla Cabin ermuntert Gäste, über ihren Fußabdruck nachzudenken: Ist ein emissionsfreies Naturerlebnis möglich?

In Zukunft wird Nolla ein Naturtourismus-Netzwerk zur Verfügung stellen, das Besuchern die Möglichkeit bietet, die Natur zu erleben und vielfältige Aktivitäten zu unternehmen vom Kajakfahren bis hin zu Übernachtungen. Bisher sind Nolla Cabins hauptsächlich auf der Insel Isosaari verfügbar, die über eine 30-minütige Bootsfahrt vom Marktplatz in Helsinki erreichbar ist. Noch in diesem Jahr wird das Unternehmen in weitere faszinierende Gebiete expandieren.

Reisevorkehrungen

Die Besucher erhalten im Rahmen einer Initiative, die in Kooperation mit Mercedes-EQ und Veho organisiert wird, eine völlig emissionsfreie Transportmöglichkeit von Helsinki nach Kasnäs. Vom Hafen von Kasnäs werden die Besucher ihre Reise nach Bärsskär per Boot fortsetzen, wo sie eine bestens ausgestattete Hütte von Nolla vorfinden werden. Jegliche während der Reise erzeugten Emissionen werden im Rahmen unserer Kooperation mit We Compensate ausgeglichen.

Roope Lemmetti, CEO bei Nolla, beschreibt das Projekt so: "Ich kann Ihnen versprechen, dass Ihre Reise zur Insel Stubbö Bärsskär zu einem unvergesslichen Erlebnis werden wird. Die Insel ist von atemberaubender Schönheit, und eine Übernachtung wird Ihnen als einzigartige Erfahrung in Erinnerung bleiben. Wir haben sehr viel Energie in dieses Projekt gesteckt und hoffen natürlich, dass Medienvertreter aus der ganzen Welt diese Gelegenheit wahrnehmen werden. Für Besucher aus dem Ausland werden wir zudem Übernachtungsmöglichkeiten in Helsinki anbieten."

Sie können die Insel zwischen dem 5. Januar und dem 1. Oktober 2022 besuchen. Damit wir alle gewünschten Sommerbesuche organisieren können, bitten wir alle Medienvertreter, sich bis zum 1. März 2022 durch ihren Anruf unter der Nummer +358 45 157 0535 oder unter der E-Mail-Adresse barsskar@nollacabins.com anzumelden. Weitere Informationen über Bärsskär finden Sie unter https://nollacabins.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005699/de/

Contacts:

The Nolla Company Oy

Joel Uussaari

Tel.: +358 (0) 45 157 0535

joel@nollacabins.com