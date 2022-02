Das Joint Venture mit Kootenay läuft auch und 2022 dürfte ein tolles Jahr für Aztec Minerals werden. Die Aktie ist sehr günstig.

Aztecs Kernanlagen beinhalten eine Beteiligung von 75 % im historischen Silberbezirk Tombstone, Arizona, und eine Beteiligung von 65 % im aussichtsreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Cervantes in Sonora, Mexiko. Bei Tombstone konnte mit Hilfe zusätzlicher Konzession das Landpaket auf über 430 Hektar erweitert werden und das Phase 2 RC-Bohrprogramm über ca. 2.700 Meter erweiterte die Mineralisierungszonen in der Umgebung und unterhalb der Tagebaustätte Contention um mehrere, oberflächennahe, mächtige, oxidierte Gold-Silber-Abschnitte. Hochgradigere Abschnitte beinhalten 16,8 Gramm Gold pro Tonne und 374,4 Gramm Silber pro Tonne unter Verwendung eines Silber-zu-Gold-Verhältnisses von 70:1 über 7,6 Meter. Mächtigere Mineralisierungsabschnitte beinhalten 65,5 m mit 2,44 Gramm Gold pro Tonne und 66,6 Gramm Silber pro Tonne bzw. 96,04 m mit 1,39 Gramm Gold und 56,4 Gramm Silber pro Tonne.

Auf dem Projekt Cervantes wurde in 2021 ein Explorationsprogramms der Phase 1 zur Erweiterung und Definitionsoptimierung der Ziele Estrella, Brazil und California Norte und zur Entdeckung eines neuen Ziels, Estrella Norte (1 x 1,6 km) im nordwestlichen Bereich des Projekts durchgeführt. Erste Gesteinsproben lieferten Analyseergebnisse von bis zu 21,3 Gramm Gold pro Tonne. Seit dem 4. Quartal 2021 läuft das Phase 2 RC-Bohrprogramm über 5.000 Meter in 4 primären Zielgebieten. Die wichtigsten Ziele des Explorationsprogramms 2021/22 umfassen:

die genauere Bestimmung des Potenzials zur Auffindung einer für den Tagebau und die Haufenlaugung geeigneten Goldmineralisierung in der porphyrischen Oxid-Deckschicht bei California ,

die Bewertung des Potenzials einer tieferen Kupfer-Gold-Porphyr-Sulfidmineralisierung unter der Oxiddeckschicht,

die Prüfung auf nördliche und westliche Erweiterungen der California-Mineralisierung bei California North und Jasper und

die Beurteilung des Brekzienschlotpotenzials bei Purisima East .

Absolviert wurden innerhalb dieses Bohrprogramms bereits die ersten 14 Bohrungen über 2.810,6 Meter. Ergebnisse stehen zwar noch aus, werden aber in den nächsten Wochen erwartet.

Bedingt durch den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung in Höhe von 1,6 Millionen CAD ist man zurzeit ausreichend finanziert und bereit im Jahr 2022 für erheblichen Newsflow zu sorgen. Dazu beitragen soll die Planung und Durchführung eines Kernbohrprogramms der Phase 3, das auf tiefere Blei-Zink-Silber-Kupfer-Goldmineralisierung in CRD ("Carbonate Replacement Deposits") in paläozoischem Kalkstein unter der Liegenschaft Tombstone ausgerichtet ist. Auf Cervantes wird das bereits laufende 5.000 Meter RC-Bohrprogramm für neue Bohrergebnisse sorgen. Zusätzlich ist Aztec Minerals ununterbrochen auf der Suche nach neuen Explorationsmöglichkeiten in sicheren Jurisdiktionen in Amerika.

Alles in allem ein straffes Explorationsprogramm mit hoffentlich guten Bohrergebnissen.

