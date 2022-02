Nach zwei langen Jahren, in denen die Zahl der negativen Nachrichten für Airlines wie die Lufthansa weitaus höher lag als die Zahl der "Mut machenden News", wandelt sich dieses Bild mehr und mehr. Die Hoffnung auf größere Schritte in Richtung Normalisierung nehmen weiter zu - dementsprechend werden Akten wie die Lufthansa an der Börse wieder stärker gesucht. An den vergangenen zwei Handelstagen konnten sich die Kranich-Papiere weiter verteuern. In einem ohnehin sehr freundlichen Marktumfeld glückte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...