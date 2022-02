Gute Quartalszahlen von Branchenkonkurrent Toyota sowie erneute Spekulationen über einen Börsengang des Luxusauto-Herstellers Porsche sorgten zuletzt für steigende Kurse bei VW. Oben drauf stufte die französische Investmentbank Exane BNP die VW-Aktie hoch.Toyota steigerte den Nettogewinn in den drei Quartalen bis Ende Dezember von 2,32 Billionen Yen (17,4 Milliarden Euro) an. Ein Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 57,8 Prozent. Eine Steilvorlage für Volkswagen.Darüber hinaus sorgten erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...