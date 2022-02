News von Trading-Treff.de Schwungvolle Wochenmitte: DAX strebt nun wieder das Niveau vor der EZB-Sitzung an. Ist dies bereits heute das Ziel? Wir blicken auf die verschiedenen Zeiteinheiten am Morgen. Der Aufschwung im DAX dauert an Nun sind es schon drei positive Handelstage, die dem DAX einen deutlichen Abstand von der 15.000er-Marke verschafften. Vor allem die Dynamik zur Wochenmitte war ansehnlich. Bereits in der Vorbörse gab es einen Run zum ...

