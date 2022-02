DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens ist zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres in allen Bereichen deutlich gewachsen, die Marge in drei Kerngeschäften ging jedoch leicht zurück. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts kletterte im ersten Quartal (per Ende Dezember) um 12 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro, der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro. Die Marge gab Siemens mit 15,7 Prozent an - 80 Basispunkte weniger als vor einem Jahr. Nach Steuern stieg der Gewinn um 20 Prozent, das für die Prognose maßgebliche unverwässerte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation kletterte auf 2,24 Euro nach 1,86 Euro im Jahr zuvor. Mit allen Ergebniskennziffern übertraf Siemens die Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit 15,95 Milliarden Euro Umsatz und einem Ergebnis des Industriellen Geschäfts von 2,27 Milliarden Euro gerechnet. Siemens meldete überdies einen vergleichbar 42-prozentigen Anstieg des Auftragseingangs auf 24,2 Milliarden Euro, hohe Wachstumsraten habe es dabei in allen industriellen Geschäften gegeben. Siemens sitzt damit auf einem Auftragsbestand von 93 Milliarden Euro.

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q21/22 ggVj 1Q20/21 Auftragseingang 24.209 +52% 18.025 +13% 15.940 Umsatz 16.497 +17% 15.951 +13% 14.071 Ergebnis nach Steuern 1.796 +20% 1.605 +7% 1.498 Ergebnis je Aktie 2,05 +19% 1,80 +5% 1,72

AUSBLICK Geschäftsjahr 2021/22:

- Umsatzerlöse auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) ein prozentual mittleres einstelliges Wachstum

- Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) von über 1

- höheres unverwässertes Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) vor Effekten aus der Kaufpreisallokation in einer Bandbreite von 8,70 bis 9,10 Euro (Gj 2020/21: 8,32 Euro)

- Gewinn nach Steuern sieht Siemens bei 1,5 Milliarden Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DELIVERY HERO (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Bestellungen in Millionen; Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Bestellungen 3.081 +63% 4 1.891 GMV* 36.345 +67% 6 21.806 Umsatz 6.000 +72% 18 3.488 EBITDA bereinigt -777 -- 18 -590 Ergebnis nach Steuern -1.460 -- 16 -1.403 Ergebnis je Aktie -5,53 -- 18 -6,08

* Bruttowarenwert

LINDE (12:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal 2021 (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Quartalsdividende in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 7.839 +8% 9 7.229 Operativer Gewinn bereinigt 1.798 +11% 9 1.616 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 1.390 +14% 9 1.217 Ergebnis/Aktie verwässert berei.* 2,68 +17% 18 2,30

* fortgeführte Geschäftsbereiche

Weitere Termine:

06:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 4Q

08:10 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:45 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Börse AG, virtuelle BI-PK

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

18:05 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis

22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q

Außerdem im Tagesverlauf

- DE/Hamburg Commercial Bank AG, Jahresergebnis

- AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis

- DE/Biotest AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Ceconomy Stämme 0,17 Euro Ceconomy Vorzüge 0,74 Euro

INDEXÄNDERUNG

Folgende außerordentliche Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Daimler Truck + HERAUSNAHME - Alstria Office Reit

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+7,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,5% gg Vj 14:30 Realeinkommen Januar 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 238.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.526,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.573,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.013,50 -0,2% Nikkei-225 27.696,08 +0,4% Schanghai-Composite 3.475,76 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 165,80% +5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.482,01 +1,6% DAX-Future 15.533,00 +1,6% XDAX 15.537,63 +1,6% MDAX 33.780,68 +1,6% TecDAX 3.438,29 +2,1% EuroStoxx50 4.204,09 +1,8% Stoxx50 3.785,45 +1,5% Dow-Jones 35.768,06 +0,9% S&P-500-Index 4.587,18 +1,5% Nasdaq-Comp. 14.490,37 +2,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,75% +44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderen Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer. Nach der Erholung der vergangenen Tage gehe den Börsen die Puste aus, sagt ein Marktstratege. Der Markt warte auf den "Höhepunkt des Tages" - die Daten zur US-Inflation. "Der Handel wird ganz im Bann der US-Inflationsdaten verlaufen", sagt ein anderer Marktteilnehmer. "Von der Inflationsrate hängt es ab, wie schnell und wie stark die US-Notenbank die Zinsen erhöht", sagt er. Eine noch höhere Inflationsrate könnte die Zinsängste schüren und Aktien belasten. Eine unerwartet niedrige Inflationsrate könnte dagegen den Dollar unter Druck setzen.

Rückblick: Sehr fest - Gestützt wurde die Stimmung von Anzeichen für eine Entspannung in der Ukraine-Krise, aber auch vom Bemühen der EZB, dem Eindruck eines allzu forschen Vorgehens bei der Zinswende zu begegnen. Zudem sendete die Berichtssaison positive Signale aus. "Vor den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten aus den USA wagten sich die ersten mutigen Anleger wieder aus der Deckung und setzen auf eine positive Überraschung", hieß es von CMC. Der Automobil-Sektorindex war mit 4,0 Prozent Plus Tagesgewinner. Der Markt habe sich etwas vom Zinsthema abgewandt und schaue nun auf Aktien mit guten Konjunktur-Aussichten, hieß es. Auf Erholungskurs lagen auch Technologiewerte (+2,9%), die stark unter dem Renditeanstieg an den Anleihemärkten gelitten hatten. Bei den Aktien der Container-Reedereien setzte sich der positive Ausblick von Moeller-Maersk (+7,2%) auf das aktuelle Jahr durch. Noch deutlicher kletterten Hapag-Lloyd (+9,3%), für Kühne & Nagel ging es 4,3 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Sich verdichtende Spekulationen über einen Börsengang der Porsche AG trieben die Aktie der Holding um 8,2 Prozent nach oben, VW gewannen 6,1 Prozent. Ab Freitag notiert die Aktie von Daimler Truck (+2,2%) im MDAX, dort ersetzt sie Alstria Office. Sehr gut wurden die Geschäftszahlen von Qiagen (+3,0%) zum vierten Quartal aufgenommen. Daneben legte auch Siemens Energy (+1,0%) Geschäftszahlen vor. Der Konzern hat wegen der Verluste seiner spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa zum Jahresauftakt unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Die Sparte Gas & Power lief aber gut. Nach starken Zahlen gewannen Heideldruck 14,2 Prozent. K+S stiegen um 4,4 Prozent. Der Konzern rechnet für dieses Jahr nun mit einem EBITDA deutlich über Konsens. Wacker Neuson gewannen 5,6 Prozent nach starkem Zahlenausweis.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Blick standen Deutsche Börse, die nach Zahlenausweis über den Prognosen 1 Prozent zulegten. Metro verteuerten sich ebenfalls nach Zahlenvorlage - um 2,5 Prozent. Für die Siemens-Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen veräußert sein Post- und Paketgeschäft für 1,15 Milliarden Euro. Bet-at-Home tendierten nach einer Prognose für das laufende Jahr unverändert.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.