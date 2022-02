ROHSTOFFE & BLOCKCHAIN: Meilenstein-News: Auftragsflut durch ESG-Tracking App! Neue Firma revolutioniert das Lieferketten-Management!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Rohstoffe sind die Basis für unsere Volkswirtschaft. Egal ob für den Straßenbau, für Kosmetikartikel, Lebensmittel, Elektroautos oder innovative High-Tech-Produkte: überall stecken Rohstoffe drin. Wir brauchen Sie auch in Zukunft!

Viele sagen jetzt sogar einen neuen Rohstoff-Superzyklus voraus! Wer hier neue Ideen entwickelt kann ganz vorne mitspielen: MineHub Technologies (WKN: A3C2J8): Nachhaltigkeit und ESG im Bergbau!

An erster Stelle wollen wir den Verbrauch von Rohstoffen natürlich möglichst gering halten und sie, wo immer es geht wieder verwenden. Der Abbau von Primärrohstoffen bleibt dennoch wichtig. Um das so umweltverträglich wie möglich realisieren zu können bedarf es neuer Technologien und eines ausgeklügelten ESG-Erfassungs- und Analysesystems.

Quelle: www.bgr.bund.de

Nachhaltigkeit ist dabei das Trendthema schlechthin und das auch beim Bergbau. Dabei geht es um weit mehr, als den Energieverbrauch und den Ressourceneinsatz zu reduzieren. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt deshalb in der Branche einen immer wichtigeren Stellenwert ein.

Nur die Umsetzung speziell in den Lieferketten erweist sich oft als sehr aufwendig und schwierig. Doch für jeden Problem gibt es zum Glück eine Lösung und in diesem Fall hat MineHub Technologies den perfekten Ausweg aus der Misere!

ESG-Überwachung im Bergbau:

MineHub Technologies (WKN: A3C2J8) hat die Lösung!

Die unternehmenseigene Technologieplattform "MineHub' basiert auf der Blockchain-Technologie, die mit ihrer hohen Datensicherheit und Verlässlichkeit, sowie der Verfügbarkeit von Informationen in Echtzeit die Grundlage darstellt, die Transparenz in Lieferketten bis hin zum Endkunden zu erhöhen.

Die Industrie der Zukunft fordert eine nie dagewesene Flexibilität - und eine offene, softwarezentrierte, industrielle Automatisierung ist die Antwort. Eine intelligentere, nachhaltigere Produktion beginnt hier und jetzt!

MineHub Technologies (WKN: A3C2J8) ist eine Unternehmensplattform, die manuelle und papierbasierte Prozesse digitalisiert und rationalisiert und Produzenten, Kunden und Finanziers in der Metall- und Bergbaulieferkette miteinander verbindet.

Es handelt sich hierbei um eine Blockchain basierte Plattform, die einen digital integrierten Arbeitsablauf nutzt, um die Teilnehmer an physischen Rohstofftransaktionen teilnehmen zu lassen.

Quelle: MineHub Technologies

Die Digitalisierung des Prozesses trägt dazu bei, die Effizienz, die Sicherheit, die Transparenz und die Kosten der Lieferkette für die Bergbau- und Metallindustrie zu verbessern und gleichzeitig die Einhaltung der aktuellen und kommenden Vorschriften zu gewährleisten.

MineHub Technologies (WKN: A3C2J8) bietet eine offene, unternehmenstaugliche Plattform für den digitalen Handel, die Effizienz, Transparenz und Verantwortung in die Lieferketten von Bergbau und Metallen bringt.

Die Plattform verbindet die vielen an physischen Rohstofftransaktionen beteiligten Parteien in einem digital integrierten Arbeitsablauf, indem sie auf der Grundlage gemeinsamer Informationen arbeitet, die durch ein globales Unternehmens-Blockchain-Netzwerk gesichert sind. Dies sorgt für mehr Effizienz, Sicherheit und Transparenz im Vergleich zu den derzeitigen papierbasierten und manuellen Prozessen.

Das braucht jeder! ESG-Tracking und Offenlegung per System

Am 6. Dezember 2021 verkündete MineHub die Einführung seiner ESG-Lösung für Bergbau- und Metalllieferketten (LINK zur Pressemitteilung). Damit bringt MineHub bringt DIE Lösung für die Verfolgung von Kohlenstoffemissionen und ESG-Compliance auf den Markt

Die MineHub ESG-Lösung ermöglicht ihren Nutzern die Digitalisierung von Schlüsselaspekten bei der Verwaltung, Zertifizierung und Berichterstattung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG), einschließlich direkter und indirekter Kohlenstoffemissionen, im Zusammenhang mit den Produkten, die sie verkaufen, kaufen und finanzieren.

Arnoud Star Busmann, CEO bei MineHub, sagte:

"Fast jedes Gespräch, das wir mit Kunden und potenziellen Nutzern führen, beinhaltet unweigerlich einen Verweis auf die Offenlegung und das Tracking von ESG und die Frage, ob MineHub dabei helfen kann. Diese neue Lösung ist ein integraler Bestandteil der MineHub-Vision und ist jetzt ein dringendes Erfordernis - sowohl für die Welt als auch für einzelne Unternehmen. Diese erste Version der ESG-Lösung wird Unternehmen sofort auf ihrem ESG-Weg helfen und kann tatsächlich weit über den Bergbau und die Metallindustrie hinaus in jeder Lieferkette eingesetzt werden."

Die Reduzierung der Scope-3-Emissionen ist der Schlüssel

zu Netto-Null-Zielen in den industriellen Lieferketten

Quelle: MineHub Technologies

Die MineHub ESG-Lösung erweitert die MineHub-Kernplattform, um Probleme mit der Materialherkunft und der Emissionsbilanzierung zu lösen. Die Nutzer können:

Erfassen und Verwalten der ESG-Nachweise, einschließlich der Emissionsintensität ihrer Marken und Produkte

die Bilanzierung und Berichterstattung von Scope-3-Emissionen zu automatisieren (wenn sie ihre Lieferanten und Kunden mit der MineHub-Plattform verbinden)

Ermöglichung von Entscheidungen zur Optimierung des Kunden-, Lieferanten-, Logistik- und Investitionsportfolios auf der Grundlage genauer und detaillierter Emissionsdaten

Beantragung und Aufzeichnung der Zertifizierung ihrer ESG-Empfehlungen durch Dritte

die Aufnahme der zertifizierten ESG-Daten in die Transaktionsdatensätze im Zusammenhang mit dem Verkauf, dem Kauf oder der Finanzierung von Produkten zu automatisieren

Von Unternehmen auf der ganzen Welt wird nun erwartet, dass sie ihre zertifizierte ESG-Leistung offenlegen, einschließlich des ESG-Profils ihrer Lieferketten. Diese Anforderung ist in zunehmendem Maße mit ihren Kapitalkosten, ihrem Zugang zu Handelsfinanzierungen, ihrem Markenwert und manchmal auch mit ihrer Betriebsgenehmigung verbunden. In einigen Rechtsordnungen und Lieferketten ist dies bereits gesetzlich vorgeschrieben.

Die Lösung ist in die MineHub-Kernplattform integriert und steigert den Wert der MineHub-Plattform in einer Zeit, in der die Offenlegung von ESG für alle Marktteilnehmer und die gesamte Branche von entscheidender Bedeutung ist.

Der CO2-Fußabdruck als Basis für die Emissionseinsparung

Der CO2-Fußabdruck ist das Ergebnis einer Emissionsberechnung bzw. CO2-Bilanz. Er gibt an, welche Menge von Treibhausgasen durch eine Aktivität, einen Prozess oder eine Handlung freigesetzt wird. Ein CO2-Fußabdruck lässt sich beispielsweise für Geschäfts- oder Produktionsprozesse von Unternehmen angeben. Auch Produkte haben einen CO2-Fußabdruck, der die Summe der Emissionen umfasst, die durch die Herstellung, die Nutzung sowie durch die Verwertung und Entsorgung des jeweiligen Produktes entstehen.

Unaufhaltsame Weiterentwicklung der MineHub Plattform!

Wer rastet der rostet! Ganz nach diesem Sprichwort ruht sich MineHub Technologies einfach nicht auf dem erreichten aus, sondern entwickelt sein System stetig weiter! Das führt dazu, dass immer mehr Rohstoffsektoren und zusätzliche, nützliche Applikationen, wie das oben beschriebene ESG-Tracking, zum System hinzukommen.



Quelle: MineHub Technologies

WICHTIG FÜR SIE ZU WISSEN: Die größten Minengesellschaften setzen schon auf die Blockchain-Technologie von MineHub! BHP und Minmetals haben nun ihre erste grenzüberschreitende Kupfer-Transaktion über die Plattform abgewickelt!

Ein tolles Beispiel dafür ist der Pressemitteilung vom 14. Dezember 2021 (LINK zur Pressemitteilung) zu entnehmen. Voller Stolz verkündet man darin, dass die MineHub-Plattform von zwei der größten Unternehmen der Bergbau- und Metallindustrie, BHP und China Minmetals, für die erste grenzüberschreitende Kupfertransaktion mit Blockchain-Technologie genutzt wurde.

Nachdem BHP im Jahre 2020 mit China Baowu die ersten Eisenerztransaktionen auf der Plattform durchgeführt hat, schließt BHP jetzt mit China Minmetals die erste grenzüberschreitende Kupferkonzentrat-Transaktion über die Blockchain-Plattform von MineHub ab.

Das Ende von zu viel Bürokratie, Unsicherheiten und Intransparenz!

Derzeit ist der Abrechnungsprozess von Kupferkonzentraten langwierig und komplex, leidet unter hohen Verarbeitungskosten, komplexen Preisbildungsmechanismen und ist anfällig für Fehler und Betrug.

Der Informationsaustausch zwischen den beiden Parteien bei der Handelsabwicklung erfolgt größtenteils per E-Mail und in Papierform, wobei viele Parteien wie Banken, Handelsinstitutionen, Logistikanbieter und häufig auch Regierungsstellen beteiligt sind.

Im Rahmen dieses Prozesses wird eine große Anzahl von Handelsdokumenten erstellt, die ausgetauscht und überprüft werden müssen. Da sich die gehandelten Mengen an Kupferkonzentrat in den letzten Jahren auf dem größten Markt China verdoppelt haben, benötigen die Marktteilnehmer dringend eine sichere, stabile, effiziente und in Echtzeit arbeitende Systemplattform für den Datenaustausch.

MineHub Technologies (WKN: A3C2J8) bietet diese Lösung, die zur Unterstützung dieser komplexen grenzüberschreitenden Rohstofftransaktionen geschaffen wurde. Sie ermöglicht es den Betriebsteams von Unternehmen wie BHP und Minmetals, untereinander sowie mit ihren Banken, Dienstleistern und Logistikanbietern auf der Grundlage gemeinsamer Echtzeitdaten zusammenzuarbeiten. Datenschutz, Integrität und Kontrolle der Daten werden durch die Blockchain-Technologie des Unternehmens sichergestellt.

Der gesamte Post-Trade-Prozess für diese Lieferung zwischen BHP und Minmetals wurde über die Plattform abgewickelt, wobei mehrere MineHub-Innovationen zum Einsatz kamen:

Blockchain-basierter Austausch von Proben, einschließlich der endgültigen Bestimmung der Proben

Austausch von Daten über Kohlenstoffemissionen (Scope 1, 2 und 3)

Nutzung des MineHub-Knotens, der auf dem chinesischen Festland gehostet wird, um den Verbleib der Daten vor Ort zu gewährleisten

An diesem Hightech Unternehmen führt kein Weg vorbei, weil:

Blockchain basierte MineHub-Plattform zurDisruption der Lieferketten in der Bergbau- und Metallindustrie

Rationalisierung und Digitalisierung bisherig, manueller und papierbasierter Prozesse

Mehr Effizienz, Sicherheit, Flexibilität und Transparenz mit Hilfe digitaler End-to-End Lösung

Unglaubliches Markpotential: Digitale Transformation in der Bergbau- und Metallindustrie wird in den nächsten zehn Jahren einen Wert von mehr als 320 Milliarden USD schaffen, darunter 77 Milliarden USD durch ein integriertes Ökosystem

Enge Aktienstruktur , da fast 50% der ausstehenden Aktien in festen Händen von Management, Partnern oder engen Beratern sind

Der aktuelle Börsenwert liegt noch weit unter 80 Millionen CAD und damit deutlich unter der Bewertung ähnlicher Blockchain basierter Ökosysteme, die bereits eine Bewertung von bis zu 3 Milliarden Dollar besitzen

Zusätzliche Einkommensströme durch Neuentwicklung weiterer Applikationen, Dienstleistungen und Datapools

ESG-Carbon Tracking App : Zukünftiges Aushängeschild im MEGA-Wachstumsmarkt

Durch die Abschaffung von Papier, die Verbesserung der Nachverfolgung und die gemeinsame Nutzung von Daten wird die Blockchain die Bergbau-Logistik für immer revolutionieren!

Mehr Informationen finden Sie auch unter folgendem Link

Name: MineHub Technologies Inc. WKN: A3C2J8 ISIN: CA60273M1059 Börsenkürzel Deutschland: 2RS Börsenkürzel Kanada: MHUB Letzter Börsenkurs: 0,71 € (Tradegate)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. MineHub Technologies Inc. handelt in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



