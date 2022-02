Disney überrascht mit starkem Abschluss. Das Streaming-Geschäft und die Parks laufen besser als erwartet. Siemens trumpft mit einem starken Auftragseingang auf. Der Ausblick bleibt aber unverändert. Uber weist überraschend einen Gewinn aus. Auch der Umsatz steigt stark.Der Handel teilt sich heute früh in China und den Rest auf. Während alle chinesischen Benchmarks während der Sitzung im Minus notieren, steigen alle anderen Benchmarks in Asien leicht ins Plus. Angeführt wird die Liste der Gewinner vom Nikkei 225 Index (+0,48 %) und vom Taiwan ...

