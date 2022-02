The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2022ISIN NameUS9001501033 TURKIYE HA.B.UNS.ADR2 TN1CH0461929603 XLIFE SCIENCES AG SF 1US247361ZJ00 DELTA AIR L. 17/22DE000HLB4CZ0 LB.HESS.THR.CARRARA02H/17DE000A1PGSW7 BRANDENBURG LSA 13/22XS0913601950 FTL CAPITAL 13/23US9128286C90 USA 19/22XS1573192058 FASTIGHETS 17/22US64110LAJ52 NETFLIX 2022USU2339CDS45 DAIM.FI.N.AM 19/22 FLRXS1363560977 BMW FIN. NV 16/22 MTNXS1565131213 CAIXABANK 17/27 MTN FLRDE0001142792 BUNDANL. KPS 15.2.22US06738EBF16 BARCLAYS 18/23 FLRUS06738EBE41 BARCLAYS 18/23 FLRXS1025866119 JAGUAR LAND R.A.14/22REGSXS1421914745 3M CO. 16/22 MTN FDE000A2LQN61 STADT HAMBURG LSA 19/22DE000A254Q01 SACHSEN-ANH.LS.A. 21/22US912828SF82 US TREASURY 2022US91159HHC79 U.S. BANCORP 2022 MTNUS500769HZ02 KRED.F.WIED.V.19/2022 DLFR0010855155 SG SCF 10/22 MTNFR0011140912 AEROP.DE PARIS SA 11/22DE000BRL3165 NORDLB OPF.S.116