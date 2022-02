The following instruments on XETRA do have their first trading 10.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.02.2022Aktien1 DE000LS1LUS9 Lang & Schwarz AG2 CA28660W2004 Elixxer Ltd.Anleihen/ETF1 EU000A3K4DA4 Europäische Union2 XS2083961370 Legal & General Group PLC3 CH1160188335 Axpo Holding AG4 DE000DD5AY99 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 US500769JS41 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 CH0522158986 Luzerner Kantonalbank AG7 DE000NLB3VT7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 CH1148728178 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken9 CH1148728186 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken10 CH1160188327 National Australia Bank Ltd.11 DE000HLB4108 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB5QX2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB5QT0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB5QU8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB5QS2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 US857477BT94 State Street Corp. USA Prozentnotiz17 IE000X9TLGN8 WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD18 IE000MO2MB07 WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD Acc