FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hat die Möglichkeit einer Prognoseerhöhung im Frühjahr angedeutet. "Wir sehen Potenzial, das obere Ende unseres EPS-Zielkorridors zu erreichen oder sogar zu überschreiten", sagte er in der Telefonpressekonferenz zu den Erstquartalszahlen laut Redetext. Der Ausblick werde zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen aktualisiert, "wenn wir insbesondere über Zeithorizont und Ergebnis der Portfoliothemen einen besseren Überblick haben".

Am Abend hatte Siemens bekannt gegeben, das Geschäft mit Brief- und Paket-Sortieranlagen für 1,15 Milliarden Euro an den Maschinenbauer Körber abzugeben. Aus dem Verkauf werde ein Gewinn von 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro erwachsen, erläuterte Vorstandschef Roland Busch jetzt.

Unklar ist derzeit, wann genau der Verkauf vollzogen wird und dieser Gewinn verbucht werden kann. Denn gegenwärtig läuft noch die dafür nötige Aufspaltung der Logistiksparte. Die Flughafen-Logistik ist nicht Teil des Deals mit Körber.

Laut Busch soll der Verkauf in diesem Kalenderjahr umgesetzt werden. Das aktuelle Geschäftsjahr von Siemens endet bereits am 30. September.

Nach der aktuellen Prognose soll der Gewinn je Aktie von zuletzt 8,32 Euro auf 8,70 bis 9,10 Euro zulegen.

