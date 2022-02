-Das Daten-Management-Unternehmen Crate.io erhält Branchenanerkennung

Crate.io, ein Daten-Management-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es im Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems 2021 als Honorable Mention genannt wurde¹.

"Dieser Markt zeichnet sich weiter durch einen Anstieg der Cloud-Umsätze, einen zunehmenden Anteil der Umsätze in der Cloud gegenüber den DMBS-Gesamtumsätzen sowie ein abnehmendes Interesse an Produkten vor Ort aus". Im Bericht wird weiter ausgeführt, dass "bis 2022 die Cloud-DBMS-Umsätze 50% des gesamten DBMS-Marktumsatzes ausmachen werden, womit diese Vorhersage von 2020 ein Jahr früher eintrifft."1

Eva Schönleitner, CEO von Crate.io, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von Gartner zu erhalten. 2021 war ein weiteres unglaubliches Jahr für unser Unternehmen. Wir konzentrieren uns weiterhin gezielt auf die Verbesserung von CrateDB, die führende Multi-Model-Datenbank für die betriebliche Analytik. Kunden nutzen unsere Technologie als ‚den' Datenhub in einer Vielzahl von Branchen, darunter in der Herstellung, dem Einzelhandel, der E-Mobilität und beim intelligenten Gebäudebau. Unsere Open-Source-Technologien sind auf allen führenden Clouds und der Edge verfügbar, um die Flexibilität und Skalierbarkeit zu bieten, nach der unsere Kunden heute und in der Zukunft suchen."

Die Fähigkeit von CrateDB, umfassende Datenmengen von unterschiedlichen Quellen aufzunehmen und zu managen, erlaubt es Unternehmen weltweit, Daten in Geschäftswerte umzuwandeln. CrateDB ist darauf ausgelegt, einfach skalierbar zu sein, und kann auf Amazon Web Services, der Google Cloud Platform und Microsoft Azure Clouds sowie auf privaten Clouds eingesetzt werden.

Wir betrachten diese Erwähnung von Gartner als einen wichtigen Schritt auf unserem Weg bei Crate.io nach einem Jahr voller wichtiger Errungenschaften, darunter die Markteinführung von CrateDB Edge und CrateOM, neue Partnerschaften mit Zühlke und Manual.to sowie nicht zuletzt eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 14 Millionen US-Dollar.

Weitere Informationen finden Sie unter Crate.io.

Eine vollständige Fassung des Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems 2021 kann hier aufgerufen werden.

¹Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, Henry Cook, Merv Adrian, Rick Greenwald, Adam Ronthal, Philip Russom, 14. Dezember 2021.

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA sowie weltweit und werden hierin unter Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Crate.io

Crate.io entwickelt CrateDB, eine für Unternehmen konzipierte Multi-Modell-Datenbanklösung, die Datenerkenntnisse im großen Maßstab liefert. Die Fähigkeit von CrateDB, umfangreiche Datenmengen aus unterschiedlichen Systemen aufzunehmen und zu verwalten, versetzt Unternehmen aus aller Welt in die Lage, Daten in nutzbringende Geschäftsinformationen zu verwandeln. Im November 2021 brachte Crate.io CrateOM auf den Markt, eine intelligente Lösung, die Gerätedaten in praktisch umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

Crate.io wurde 2013 gegründet und agiert von seinen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den USA weltweit. 2021 wurde CrateDB mit dem "IoT Evolution Industrial IoT Product of the Year Award" ausgezeichnet. Zu den Kunden, die ihr Datenpotenzial mit CrateDB maximieren, zählen unter anderem Alpla, McAfee und Gantner.

