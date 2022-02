Viele Tech-Aktien haben massiv korrigiert, doch das reicht Mark Spitznagel nicht einmal annähernd, um optimistisch oder wenigstens neutral für den Markt zu sein. "Aktien sind eine Superblase", so der Assetmanager in einem Interview mit Bloomberg. Wer investiert sei, baue am besten sein Portfolio radikal um."Viele Leute erkennen einfach nicht, wie gefährlich der Markt derzeit ist", so Spitznagel. Die ganze Börse sei extrem abhängig von der Liquidität, die die Notenbanken geschaffen hätten."Die Assetbewertungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...