DJ Prudential sucht nach Wells-Rücktritt neuen Chef mit Sitz in Asien

Von Sabela Ojea

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Finanz- und Versicherungskonzern Prudential bekommt einen neuen Chef, und der soll erstmals in Asien seinen Sitz haben. Wie Prudential am Donnerstag mitteilte, will CEO Mike Wells Ende März von seinem Amt zurücktreten. Zudem werde Wells bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nicht zur Wiederwahl als Direktor antreten. In Anbetracht der Neuausrichtung suche man nun nach einem internen oder externen Kandidaten, der dann in Asien seinen Standort haben werde. Mark FitzPatrick, derzeit CFO und COO soll Interims-Chef werden, wenn Wells sein Amt aufgibt.

February 10, 2022 03:18 ET (08:18 GMT)

