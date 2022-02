Ein Youtuber hat einen Konstruktionsfehler in Teslas Model Y entdeckt. Tesla hat sich dazu noch nicht geäußert Mindestens 56.990 Euro muss ein Tesla-Fan hinblättern, wenn er ein Model Y sein Eigen nennen will. Dafür bekommt er E-Mobilität im Mini-SUV-Format- und einen möglicherweise verhängnisvollen Konstruktionsfehler. Das Problem sind die Karosserienähte im Bereich des hinteren Kotflügels: Die sind - so berichtet es Youtuber Marcus Mayenschein auf der Videoplattform - nicht ausreichend abgedichtet. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...