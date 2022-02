Linz (www.anleihencheck.de) - Natürlich nimmt die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Inflation ernst, betonte deren Chef Thomas Jordan die letzten Tage, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aber bei einem definierten Korridor von 0 bis 2% und einer tatsächlichen Inflation in der Höhe von 1,5% könne Jordan sich recht entspannt zurücklehnen. Während andere Länder regelrecht mit Rekordinflationsraten kämpfen würden, bereite die am kommenden Freitag unverändert erwartete Inflationsziffer kein Kopfzerbrechen für die Schweizer. Die SNB glaube auch, dass die Inflation vorübergehend sei. Mit einer ersten Zinserhöhung dürfte es die Schweiz daher nicht eilig haben. Der kürzliche Ausschlag bis 1,0600 scheine nur ein Ausreißer gewesen sein. (10.02.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...