Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Laufe des letzten Jahres haben wir an dieser Stelle mehrfach geschrieben, dass der Anstieg der Inflation kein temporäres, sondern ein dauerhaftes Thema sei, so die Analysten der Helaba.Teilweise sei den Analysten signalisiert worden, dass sie mit Theorien aus längst vergangenen Zeiten argumentieren würden. Die vorherrschende Sorglosigkeit habe die Analysten umso mehr beunruhigt. Denn sie würden wissen, dass es sich mit der Inflation verhalte wie mit der Zahnpasta: Man könne sich kaum vorstellen, wie die Zahnpasta aus der Tube kommen solle. Also werde Druck aufgebaut. Zuerst passiere nichts, aber dann sei viel zu viel auf der Zahnbürste - und man bekomme sie nicht mehr zurück in die Tube. ...

