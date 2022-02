Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist in den letzten Handelswochen einer der Top-Performer am deutschen Aktienmarkt. Notierte das Bankunternehmen am 24.01.22 im Tief noch bei 10,70 Euro, konnten in der Folge satte 36 Prozent auf aktuell 14,51 Euro zugelegt werden. Nachdem der Kurs das bisherige Jahreshoch bei 12,56 Euro überschreiten konnte, beschleunigte sich die Bewegung nochmal kräftig in den letzten Börsensitzungen. Beachten Sie dabei die ...

