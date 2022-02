Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, erhöhte Nachfrage: Bauen ist erheblich teurer geworden. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Preise für einzelne Baustoffe im Jahresdurchschnitt 2021 so stark wie noch nie seit 1949. Experten gehen davon aus, dass die Preise für Bauleistungen weiter anziehen. Baumaterial als Luxusware: Baustoffe kosten so viel wie seit Jahrzehnten nicht und treiben die Baupreise in die Höhe. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sind die Erzeugerpreise für einzelne ...

