NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im ersten Geschäftsquartal eines der bislang besten Zahlenwerke der Branche vorgelegt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften steigen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007236101