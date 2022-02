Erfurt (ots) -Mitreißende Songideen, talentierte Nachwuchskomponist*innen und emotionale Geschichten: "Dein Song" startet am 14. Februar mit 14 Songwriter*innen und zwei Songwriting-Duos im Alter von zwölf bis 19 Jahren bei KiKA in eine neue Staffel.Die 16 Folgen des erfolgreichen Songwritingwettbewerbs werden moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich und sind immer montags bis donnerstags um 19:25 Uhr bei KiKA, im KiKA-Player auf kika.de sowie in der ZDFtivi-App, auf zdftivi.de (https://www.zdf.de/kinder) und zu sehen. Die Final-Show mit den besten acht Songs findet am 11. März um 19:05 Uhr statt.Wer meistert die musikalischen Herausforderungen vor der "Dein Song"-Jury mit Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin LOTTE, "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht und "Juli"-Sängerin Eva Briegel beim Casting im Wiesbadener Schloss Biebrich und im Songwriting-Camp vor imposanter Alpenkulisse im österreichischen Ellmau?Diese Nachwuchskomponist*innen präsentieren beim Casting ihren Song:- Anton (12) und Fabian (13) aus Garbsen mit "Bringt doch nichts"- Emilia (12) aus Rostock mit "Outside And Inside"- Felix (13) aus Karlsruhe mit "Ziele"- Isabella (12) aus Bielefeld mit "Today I Feel Like Myself"- Jamie (17) aus Köln mit "Bei dir"- Johannes (13) aus Trier mit "Videospiele"- Jonathan (16) aus Hermaringen mit "Immer, wenn du einsam bist"- Leon (16) aus Leipzig mit "Never Give Up"- Linnea (15) aus Bad Vilbel mit "Our Story"- Lydia (18) aus Troisdorf mit "Right Now"- Malik (19) aus Bielefeld mit "I'll Run"- Malaika (15) aus Herrsching mit "Done"- Moritz (15) aus Göttingen mit "Too Far Away"- Nuri (13) und Jule (15) aus Ruppichteroth mit "Shooting Stars"- Rona (17) aus Erfurt mit "Alone"- Sebastian (16) aus Mannheim mit "Break"Auf kika.de finden "Dein Song"-Fans neben den Sendungsvideos alle Auftritte der Kandidat*innen aus dem Casting und dem Songwriting-Camp, Steckbriefe zu Kandidat*Innen, Musikpat*innen, der Jury und dem Moderations-Duo sowie Making-of-Clips und die Musikvideos in voller Länge. Letztere stehen online-first eine Woche vor der Finalshow zum Abruf auf kika.de bereit. Dort sind die Folgen außerdem ab 5:00 Uhr am Vortag der TV-Ausstrahlung zu sehen und es findet sich ein unterhaltsames Musik-Quiz mit dem Moderator*innen-Duo.Nach erfolgreichem Casting und Songwriting-Camp treffen die acht Finalist*innen auf ihre prominenten Musikpat*innen, mit denen sie im Tonstudio weiter an ihren Kompositionen arbeiten und ein professionelles Musik-Video produzieren. Die Fans dürfen sich mit Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld, Sängerin Jeanette Biedermann, der Musikgruppe "Deine Freunde", Sänger und Schauspieler Mario Novembre, Popsängerin Leony, den Singer-Songwritern ELI und Knappe sowie dem niederländischen Musiker Duncan Laurence auf hochkarätige Musik-Profis freuen, die den Nachwuchskomponist*innen mit ihrer Erfahrung und Kreativität wertvolle Unterstützung bieten. Für spannende Einblicke hinter die Kulissen sorgt darüber hinaus das Lifestyle-Format "KiKA LIVE": Das Magazin begleitet die neue Staffel mit einer exklusiven Sondersendung und präsentiert Interviews und Background-Geschichten - zu sehen am 2. März um 20:00 Uhr bei KiKA.Der gemeinsame Auftritt der jungen Songwriter*innen mit ihren Musikpat*innen im großen Live-Finale am 11. März bildet den Höhepunkt und ist feierlicher Abschluss der Staffel: Hier entscheiden die Zuschauer*innen per Telefon- und Onlinevoting, welcher Song am meisten berührt hat und wer sich am Ende "Songwriter*in des Jahres" 2022 nennen darf.Alle ausgeschiedenen Kandidat*innen bekommen auch in diesem Jahr eine neue Chance im Online-Format "Dein Song - Zurück im Wettbewerb": Sie dürfen einen neu komponierten Song dem diesjährigen Online-Juror Malik Harris vorstellen und auf einen direkten Platz im Casting der 15. "Dein Song"-Staffel im folgenden Jahr hoffen. "Ich bin total begeistert von den Songs der Kids - sowohl von den alten Kompositionen, als auch von ihren neuen Songs. Mir macht die Arbeit mit den Kids richtig Spaß und ich bewundere, wieviel Arbeit sie in ihre Tracks stecken", so der bekannte Popsänger und Songwriter. Moderiert wird das Online-Format von Web-Reporterin Leontina Klein. Zu sehen ist "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" ab dem 21. Februar 2022 auf kika.de!"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.