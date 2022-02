Freiburg (ots) -Geschätzt 250.000 Jungen und Mädchen sind weltweit als Kindersoldaten an bewaffneten Auseinandersetzungen beteiligt. Darauf macht Caritas international anlässlich des internationalen Aktionstages gegen den Einsatz von Kindersoldaten am 12. Februar aufmerksam. Das Hilfswerk der deutschen Caritas fordert, den Schutz der Kinder vor Entführungen und Zwangsrekrutierungen zu verbessern. Caritas setzt sich zudem für die Befreiung der Kinder aus Milizen und Armeen ein. Allein in der Demokratischen Republik Kongo gelang das in den vergangenen Jahren in 11.190 Fällen.130 bewaffnete Gruppen kämpfen im Osten des Kongo um Bodenschätze und terrorisieren die Zivilbevölkerung. Schwerste Menschenrechtsverletzungen sind in der Region an der Tagesordnung. Viele der Milizen und Armeen zwingen auch Kinder in den Krieg. Die Jungen und Mädchen werden oft bereits im Alter von acht oder neun Jahren verschleppt. "Kinder sind für die Milizen leicht zu manipulierende Arbeitskräfte", erläutert Jules Iradukunda Kamonyo, der selbst als Kind zwangsrekrutiert wurde und nun eines der Caritas-Zentren im Ost-Kongo leitet. "Sie werden bevorzugt für besonders grausame Tätigkeiten eingesetzt, zum Beispiel das Töten von Deserteuren oder Gefangenen."Um die Kinder freizubekommen, arbeitet die Caritas eng mit anderen Hilfswerken und staatlichen Stellen zusammen. Teilweise werden Radioprogramme produziert, die über Kinderrechte informieren; teilweise werden direkte Gespräche mit den bewaffneten Gruppen geführt, um die Jungen und Mädchen frei zu verhandeln.Nach Abgabe ihrer Waffen erhalten die Kinder und Jugendlichen in fünf Caritas-Kindersoldatenzentren Hilfe auf vielen Ebenen. Das reicht von Trauma-Therapien über Alphabetisierung und Berufsausbildung bis hin zu Versöhnungsgesprächen mit Familien und Dorfgemeinschaften. Anschließend wird versucht, die Jungen und Mädchen wieder in ihre Familien und Dörfer zu integrieren.Caritas international bittet um Spenden:Caritas international, Freiburg https://www.caritas-international.de/spendenStichwort: "CY00007 Kinderhilfe weltweit"Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5143099