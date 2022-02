DJ PRESSEMITTEILUNG/n:1-Strategie: GWAdriga und Stromkontor bündeln bis zu zehn Smart-Meter über ein intelligentes Messsystem

Den eigenen Energieverbrauch tagesaktuell abrufen, um so das individuelle Verbrauchsverhalten verbessern zu können: Das ist eines der digitalen Features, die die Metropol Immobiliengruppe in ihrem Objekt MelEHR im Kölner Melatengürtel umgesetzt hat. Die dazu nötigen Prozesse und die Technik hat Stromkontor als wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB) mit Unterstützung von GWAdriga implementiert. Die Messdaten der 36 Verbrauchsstellen der Immobilie werden dabei über lediglich vier Smart-Meter-Gateways von Theben gebündelt und sicher an die weiterführenden Systeme übermittelt. "Die Bündelung von drei mal zehn und einmal sechs Smart-Metern über lediglich vier Gateways war eine spannende technische Herausforderung, die so bisher noch nicht alltäglich ist. Gemeinsam mit GWAdriga haben wir das aber erfolgreich gemeistert und somit eine Blaupause für weitere Projekte als wMSB. Denn über eine n:1-Strategie wird der Messstellenbetrieb natürlich deutlich wirtschaftlicher", fasst Dustin Dominik Thüring, Head of Sales & Development der Stromkontor Unternehmensgruppe, zusammen.

Stromkontor ist bislang in erster Linie als Betreiber von Objekt- und Arealnetzen bekannt, will das Geschäftsfeld als wMSB aber weiter ausbauen. "Wir sehen in der Digitalisierung des Energiemarktes große Potenziale. Um diese erschließen zu können, arbeiten wir gerne mit Partnern wie GWAdriga zusammen. Denn die sichere und verlässliche Abwicklung der dahinterliegenden Prozesse ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor", so Dustin Dominik Thüring. "Wir gewinnen in Projekten wie diesem mit einem innovativen Partner wertvolle Erfahrungen, welchen Reifegrad intelligente Messsysteme inzwischen auch in komplexeren Anwendungsszenarien erreicht haben." ergänzt Christian Unger, Leiter Services der GWAdriga.

Das Projekt MelEHR der Kölner Metropol Immobiliengruppe umfasst eine Gesamtfläche von 2.100 Quadratmetern mit insgesamt 32 Mieteinheiten sowie einer Großtagespflege. Die Gebäude sind vollständig digitalisiert. Die dazugehörige MelEHR-App ermöglicht den Mietern die zentrale Steuerung aller smarten Anwendungen. Dazu gehören Lampen, Fenster- und Türkontakte, Jalousien, die Schließ-, Video- und Klingelanlage oder auch der Briefkasten sowie die komplette Kommunikation mit dem Vermieter

Über Stromkontor

Die Stromkontor Unternehmensgruppe betreibt mit Ihren Töchtern, der Stromkontor Netzgesellschaft mbH, der Stromnetz24 GmbH und der Stromkontor Griesheim GmbH, deutschlandweit Strom und Gasnetze und hat sich auf den Betrieb von Objekt- und Arealnetze und deren Umnutzung von "Single-Tenant" zu "Multi-Tenant" spezialisiert. Die ist Stromkontor Unternehmensgruppe ist einer der führenden Netzbetreiber in diesem Segment und als überregionaler Verteilnetzbetreiber in ganz Deutschland aktiv.

GWAdriga

GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration, das Messdaten- und das CLS-Management. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit rund 5,3 Mio. Zählpunkten und etwa 650.000 iMSys verfügt GWAdriga als größter unabhängiger Anbieter über das notwendige Mengengerüst für die Umsetzung einer effizienten Gateway-Administration. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist.

Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

