Frankfurt am Main (ots) -Die ARD Degeto kündigt weitere Serienhighlights für die Mediathek an. Im März und April 2022 starten gleich mehrere besondere Formate im non-linearen Angebot der ARD. Zudem befinden sich vier neue Serien-Highlights der Degeto in Vorbereitung."Serienangebote für jeden Geschmack und für alle Altersgruppen: Mit einer möglichst großen Vielfalt spannender, diverser und berührender Geschichten und Genres möchten wir das Angebot der ARD Mediathek bereichern - diesem Ziel haben wir uns als Degeto verschrieben. Die Mediathek ist dafür die ideale Plattform, insbesondere auch, um jüngere Zielgruppen zu erreichen und dauerhaft für unser Angebot zu begeistern. Wir beauftragen mehr Produktionen denn je und haben für dieses Jahr großartige Projekte in der Pipeline", sagt Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto.So startet im April die sechsteilige Thriller-Serie "Euer Ehren" (SquareOne Productions/Mona Film/ARD Degeto/ORF) mit Sebastian Koch als renommiertem Richter, der aus Liebe zu seinem Sohn und aus Angst um dessen Leben alles aufs Spiel setzt. Auch die weiteren Rollen sind mit Tobias Moretti, Paula Beer, Ursula Strauss, Sascha Gersak u.v.m. starbesetzt. Regie führte David Nawrath, der gemeinsam mit David Marian auch die Bücher schrieb, basierend auf der israelischen Serie "Kvodo".Die zweite Staffel der queeren Dramedy-Serie "All you need" (UFA Fiction/ARD Degeto) startet ebenfalls im zweiten Quartal. Nach dem Erfolg der ersten Staffel mit drei Millionen Abrufen in der ARD Mediathek geht es unter der Regie von Benjamin Gutsche mit neuen Geschichten um eine Clique junger Leute in Berlin weiter - gespielt von Benito Bause, Arash Marandi, Christin Nichols, Frédéric Brossier, Mads Hjulmand. Neu im Ensemble: Ludwig Brix und Tom Keune. Im Writersroom schrieben Benjamin Gutsche, Ceylan Yildirim und River Matzke.Mit dem witzigen Mumblecore "All In" verschafft die ARD Degeto, die sich für die Nachwuchsförderung in der Filmbranche einsetzt, den beiden Studierenden Daniel Popat und Marco Hülser (Regie und Drehbuch) den Sprung von der Filmakademie Baden-Württemberg direkt in die ARD Mediathek. Ab März läuft dort die achtteilige tragikomische Serie um zwei erfolgslose Automatenzocker, die sich gegenseitig immer tiefer in den Schlamassel ziehen.Freuen können sich die Nutzer*innen der ARD Mediathek im zweiten Quartal auch auf die emotionalen Comedy-Serie "How to Dad" (Keshet Tresor Filmproduktion/ARD Degeto), die von vier Vätern erzählt, die sich während des Ballettunterrichts ihrer Kinder im pointierten Smalltalk über Erziehung, persönliche Rollenbilder, moderne Paarkonzepte und nervige Gender-Klischees unterhalten. In den Hauptrollen zu sehen: Vladimir Burlakov, Patrick Güldenberg, Helgi Schmid, Ugur Kaya und die Choreographin und Schauspielerin Nikeata Thompson. Jakob Lass führte Regie nach den Büchern von Richard Kropf, Anneke Janssen; basierend auf einer Vorlage von Eran B.Y., Jonni Zicholtz, Omri Amit, Adar Meirom und Yoav Gross.Drei internationale Lizenzerwerbe ergänzen im Frühjahr das vielfältige Serienangebot der ARD Degeto: Die zweiten Staffeln der erfolgreichen Science-Fiction-Krimi-Serie "Beforeigners" und der Comedy-Serie "State of the Union" - ein neuer Beziehungs-Schlagabtausch von Erfolgsautor Nick Hornby - und neu im Programm die sechsteilige BBC3-Dramedy-Serie "Back to Life".Neue Degeto-Serien in Vorbereitung: Von der zeitgeschichtlichen Aufarbeitung rund um das Herrhausen-Attentat bis zur Coming-Of-Age GeschichteIm Sommer starten die Dreharbeiten zu der Verfilmung eines historischen Ereignisses der jüngeren deutschen Geschichte. Im Mittelpunkt der vierteiligen Polit-Thriller-Serie "Der Herr des Geldes" (AT, Sperl Film + Fernsehproduktion/X Filme/ARD Degeto/RBB/HR) von Autor Thomas Wendrich stehen die letzten Monate von Alfred Herrhausen, Bankmanager und Vorstandssprecher der Deutschen Bank, der durch ein Attentat am 30. November 1989 ums Leben kam. Herrhausen wird von Oliver Masucci gespielt, es inszeniert Pia Strietmann.Die ab Mai produzierte sechsteilige Serie "Die Saat" ist ein internationaler Krimi-Thriller der Odeon Fiction in Koproduktion mit dem norwegischen NRK. Heino Ferch spielt einen deutschen Kommissar, der sich mit einer norwegischen Polizistin in Spitzbergen auf die Suche nach seinem verschwundenen Sohn macht. Dabei tauchen sie immer tiefer ein in ein Geflecht aus Intrigen und politischen Interessen. Der Regisseur ist Alexander Dierbach, die Autoren sind Christian Jeltsch, Axel Hellstenius und Ivan Knezevic.In Vorbereitung sind auch die Dreharbeiten zu der fünfteiligen Serie "Der Trakt" (AT, Pantaleon/ARD Degeto) unter der Regie von und mit Darsteller Kida Kohdr Ramadan. Juri Sternburg schreibt die Bücher nach einer Idee von Katja Eichinger. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Profi-Fußballers, der nach einem Raubüberfall zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wird, und im härtesten Knast Deutschlands eines der größten Drogengeschäfte aufbaut.Wie fühlt es sich an zwischen verschiedenen Kulturen, Traditionen und Glaubensrichtungen zu leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 23-jährige "Lamia" (AT), deren Eltern Muslime sind, aus Algerien stammen und in der DDR gelebt haben, in der gleichnamigen achtteiligen Serie (Turbokultur/ARD Degeto), die exklusiv für die ARD Mediathek ab Frühjahr 2022 produziert wird. 