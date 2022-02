VW-Chef Diess will den Reddit-Nutzern Rede und Antwort stehen. In der Ankündigung spricht er von einem historischen Wandel und VW als riesigem Organismus. Herbert Diess, der Geschäftsführer der Volkswagen AG, stellt sich am Montag, 14. Februar, ab 18 Uhr MEZ den Fragen von Reddit-Nutzern. So kündigte er es auf der Plattform an. Diess spricht dabei von der Herausforderung, "diesen riesigen Organismus mit einer beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen" durch den Mobilitätswandel zu führen. Im Nachgang legt er einen Schwerpunkt auf das autonome Fahre...

Den vollständigen Artikel lesen ...