HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 84 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Automobil- und Industriezulieferer habe im ersten Geschäftsquartal enttäuscht, weshalb er seine Margenprognosen gesenkt habe, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er liege aber immer noch über den Konsensschätzungen, und langfristig sei die Aktie attraktiv./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1066226637

