Unterföhring (ots) -- Neue Produktionsfirma für Unterhaltungsformate unter der Leitung von Nadine Grünfeld und Frank KottMit der Gründung einer neuen Red Arrow-Produktionsfirma in Deutschland baut die Seven.One Entertainment Group, die Entertainment-Company der ProSiebenSat.1 Media SE, ihre Content-Pipeline für lokale Inhalte weiter aus: Die jüngste Kreativschmiede mit Sitz in Köln soll ab 2022 Unterhaltungsformate unter anderem für alle Plattformen der Seven.One Entertainment Group entwickeln und produzieren. Das neue Produktionshaus wird auch Format-Ideen aus dem erst kürzlich geschlossenen First-Look-Deal mit John de Mols Talpa Concepts realisieren. Geschäftsführer:innen der neuen Produktionsfirma werden Nadine Grünfeld, bisher Executive Director bei Endemol Shine Germany und Frank Kott, bisher Head of Production Show & Factual bei Endemol Shine Germany.Wolfgang Link, Vorstandsmitglied ProSiebenSat.1 und CEO Seven.One Entertainment Group: "Mit diesem Schritt unterstreichen wir unsere Entertainment-Strategie, unser Angebot an eigenen und lokal produzierten Inhalten - egal ob live oder on demand - sukzessive aufzustocken und stärken damit unsere Produktionskapazitäten im deutschsprachigen Kernmarkt. Eigene und vor allem einzigartige Inhalte sind ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, um unsere Marktposition weiter auszubauen."Henrik Pabst, als Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group und Geschäftsführer der Red Arrow Studios verantwortlich für das Produktionsgeschäft: "Die neue Produktionseinheit ist neben der neuen Produktionsfirma für Factual-Formate die zweite Neugründung innerhalb kurzer Zeit. Damit vergrößern wir an der Seite unserer etablierten und sehr erfolgreich laufenden Produktionsgesellschaften Redseven und Pyjama Pictures unser nationales Portfolio in den wichtigen Bereichen Unterhaltung und Factual im deutschsprachigen Markt. Mit Nadine Grünfeld und Frank Kott gewinnen wir zwei erfahrene und kreative Programm-Macher, die bestes Entertainment lieben. Die beiden haben ihre jahrelange Expertise mit zahlreichen Erfolgsformaten, darunter auch 'The Masked Singer', unter Beweis gestellt. Unter ihrer Führung werden wir unseren wichtigen Show-Produktionsbereich erfolgreich weiterentwickeln. Welcome on Board, liebe Nadine, lieber Frank!"Nadine Grünfeld: "Jeder, der mich kennt, weiß, mit wie viel Leidenschaft ich meinen Job mache. Darum geht mit dieser neuen Aufgabe für mich ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit meinem ehemaligen und zukünftigen Kollegen Frank werde ich eine neue Heimat für Kreative aufbauen. Das Team von Talpa Concepts hat eine magische Energie. Ich kann es kaum erwarten, unsere neue Produktionsfirma mit Leben zu füllen."Frank Kott: "Nadine und ich arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb freut es mich umso mehr, mit ihr gemeinsam ein neues berufliches Kapitel beginnen zu können. Unser Herz schlägt für hochwertig und erfolgreich produzierte Unterhaltung - und wir mögen es, uns immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Wir freuen uns sehr auf unser Team in der Seven.One Entertainment-Familie!"Über ProSiebenSat.1ProSiebenSat.1 vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Wir digitalisieren unser TV-Geschäft konsequent und nutzen gleichzeitig unsere Unterhaltungsstärke, um unsere digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt das Unternehmen seine Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran. Im Entertainment-Bereich bieten wir beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Ob mit Lagerfeuer-Formaten wie "The Masked Singer" oder erfolgreichen Eigenproduktionen wie "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Mit unseren 15 Free- und Pay-TV-Sendern können wir über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zusätzlich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Zeitgleich setzen wir unsere Expertise im Aufbau von Marken für unsere zwei weiteren Geschäftsbereiche ein: Mit der ParshipMeet Group haben wir einen führenden globalen Player im Dating-Markt geschaffen, der unser künftiges Wachstum deutlich unterstützt. Im Rahmen unserer Investment- und Commerce-Aktivitäten bauen wir digitale Verbrauchermarken wie flaconi, Jochen Schweizer mydays oder Verivox mit unserer TV-Reichweite und Werbekraft auf und machen sie zu Marktführern in ihren jeweiligen Branchen. Denn wir sind starker Wachstumspartner für digitale Unternehmen. Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 8.200 Mitarbeiter:innen, die Zuschauer:innen und Kund:innen jeden Tag aufs Neue und mit großer Leidenschaft begeistern.Über Seven.One Entertainment GroupDie Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, die jede:r in Deutschland kennt - und das auf allen Plattformen.