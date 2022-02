Fast jeden Tag melden SEO-Tools Schwankungen in Höhe potenzieller Updates. Für viele SEO-Manager:innen bedeutet das Reportings, die fast keine Aussagekraft mehr haben. Und nun? Eine Freundin, die in SEO-Projekten für Kund:innen arbeitet, hat mir kürzlich von ihrem Frust bei aktuellen Reportings erzählt. Alles, was sie Kund:innen schickt, seien Momentaufnahmen. Stetige Entwicklungen gebe es in ihren Projekten nicht mehr: Was heute eine gute Entwicklung ist, stürzt morgen ab. Was heute dramatisch schlecht aussieht, ist morgen wieder in Ordnung. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...