Über 70 Herausforderbanken wählen Temenos Banking Cloud als Plattform der Wahl

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Banking-Software, hat heute mit den "Temenos Banking Services" neue Serviceleistungen vorgestellt, die speziell auf die besonderen Anforderungen von Herausfordererbanken zugeschnitten sind. Rasch auf der Temenos Banking Cloud bereitgestellt, beschleunigen diese Services die Markteinführung innovativer Produkte und Dienstleistungen der Herausforderer und helfen ihnen dabei, schnell und zu einem Bruchteil der üblichen Implementierungskosten zu skalieren.

Da Herausfordererbanken wie Alex Bank, Flowe, FlowBank, Green Dot, Varo Bank Virgin Money Australia und WeLab Bank sich bereits für die offene Plattform für Composable Banking von Temenos entschieden haben, hat Temenos die Marke von 70 Neobank-Kunden überschritten und bringt nun eine Reihe neuer Bankdienstleistungen mit umfangreichen Funktionalitäten auf den Markt, die dieses schnell wachsende Segment bedienen.

Die neuen Composable Temenos Banking Services umfassen das Retail Banking ein umfassender Service zur schnellen Bereitstellung von Einlagen, Krediten und Konten für Privatkunden sowie Bekämpfung von Finanzkriminalität, Zahlungen und erklärbare KI (XAI) für die Kreditvergabe an Privatkunden, um hyper-personalisierte und differenzierte Bankerlebnisse anzubieten.

Temenos Banking Services beschleunigen die Markteinführung und das Innovationstempo für Neobanken, indem die gesamte Banking-Funktionsliste von Temenos und das breitere Spektrum der vorintegrierten Lösungen auf Temenos Exchange schnell und einfach kombiniert werden.

Anders als Lösungen anderer Anbieter können Neobanken mit der Temenos Banking Cloud auf vorgefertigte, integrierte Banking-Services zugreifen und so auf mühsame und zeitaufwändige Integrationen und größere Upgrades verzichten. Diese neuen Banking-Services in der Temenos Banking Cloud können schnell über ein Selbstbedienungsportal in Anspruch genommen, leicht konfiguriert, erweitert oder eingesetzt werden an jedem Ort.

Banken können die zugrundeliegenden Banking-Funktionen von Temenos mühelos in einer Low-Code-Umgebung konfigurieren oder vorkonfigurierte, länderspezifische Implementierungen für Modellbanken auswählen, die sofort einsatzbereit sind. Über die Low-Code-Plattform von Temenos kann die Bank selbst oder mithilfe von Partnern die Banking-Services ausbauen und ihre eigene Technologie entwickeln, wenn die Differenzierung einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Die einzigartige Konfiguration von erstklassigen Softwarekomponenten macht Neobanken hochflexibel für die Zukunft, sodass sie führende Kundenservices anbieten können.

So fallen beispielsweise bei der Varo Bank, der ersten volldigitalen, amtlich zugelassenen Bank in den USA, 75 weniger Kosten an als bei etablierten Banken, die die Kernbankplattform von Temenos nutzen. Die cloudnative Plattform von Temenos für Composable Banking hat Varo bei der Skalierung des Geschäfts geholfen. Die Kernbankplattform von Temenos erlaubt es der Bank, digitale Dienstleistungen skaliert anzubieten und Millionen von Amerikanern die finanzielle Inklusion zu ermöglichen.

Colin Walsh, Chief Executive Officer, Varo Bank, sagte: "Die Temenos Banking Cloud ermöglicht Varo die Skalierung entsprechend der Kundenanforderungen, die Implementierung des neuen Produkts und eine erhebliche Senkung der Betriebskosten. Mithilfe der Funktionalität der Banking-Plattform von Temenos kann Varo die Inanspruchnahme mehrerer Drittanbieter für Zahlungen und Verarbeitung umgehen und die Markteinführung beschleunigen."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, führte aus: "Erkennen Herausfordererbanken, die nicht durch ältere Technologie eingeschränkt sind, die Leistungsfähigkeit der Temenos Banking Cloud, erleben wir weltweit eine starke Sogkraft. Unsere Investitionen in Innovation sind branchenführend. Allein in den nächsten Jahren werden wir mehr als eine Milliarde US-Dollar in Forschung und Entwicklung investieren. Mit der offenen Plattform von Temenos und der sofort einsetzbaren Funktionalität, die wir mit der Modellbank anbieten, helfen wir Herausforderern, schneller zu starten, neue Produkte auf den Markt zu bringen, flexibler zu sein und profitabel zu wachsen. Mithilfe unserer Cloud-Technologie können Herausforderer von niedrigeren Gesamtbetriebskosten und Agilität sowie schneller Innovation profitieren und herausragende Banking-Verfahren anbieten."

