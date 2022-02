Unterföhring (ots) -- Erster Trailer und erste Bilder des neuen Sky Originals "The Lazarus Project" (https://www.sky.de/serien/the-lazarus-project) veröffentlicht- Produziert von Urban Myth Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios- Die Sky Original Serie von Marco Kreuzpaintner mit Paapa Essiedu in der Hauptrolle startet im April auf Sky Atlantic und Sky Ticket- Achtteilige Actionthrillerserie geschrieben von Joe Barton mit Anjli Mohindra, Tom Burke, Caroline Quentin, Rudi Dharmalingam und Charly Clive- Der Trailer auf Youtube: https://youtu.be/8RW4WOHVg7U (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8RW4WOHVg7U&data=04%7C01%7CThomas.Schoeffner%40sky.de%7C16ec9138202044204c4f08d9ec643a3f%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637800737493755209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=52mmxG269cbGesKtRVg2svAgYdfsHeg1rfCUxftbgik%3D&reserved=0)- Hier den Trailer downloaden: https://app.shift.io/review/62042f4e2e67be6047f7bee4Unterföhring, 10. Februar 2022 - Sky präsentiert heute einen exklusiven ersten Trailer der brandneuen Sky Original Serie "The Lazarus Project" (https://www.sky.de/serien/the-lazarus-project). Regie bei den acht einstündigen Episoden führte Marco Kreuzpaintner ("Der Fall Collini"), das Drehbuch des fesselnden Actionthrillers schrieb Joe Barton ("Giri/Haji"). In der Hauptrolle ist der Emmy- und BAFTA-nominierte Paapa Essiedu ("I May Destroy You", "Gangs of London") zu sehen. Produziert von Urban Myth Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios, ist "The Lazarus Project" eine berührende Erkundung der Sehnsucht, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, und wird im April 2022 auf Sky Atlantic und dem Streamingdienst Sky Ticket gezeigt.Über "The Lazarus Project"Als George (Paapa Essiedu) eines Tages aufwacht und feststellt, dass er einen Tag erlebt, der Monate zurückliegt, denkt er, er habe den Verstand verloren. Alle Meilensteine, die er in letzter Zeit erreicht hat, sind zunichte gemacht worden, einschließlich seines Erfolgs im Beruf und seiner Ehe mit Sarah (Charly Clive - "Pure"), der Liebe seines Lebens. Das Schlimmste aber ist, dass er der Einzige zu sein scheint, der bemerkt, was passiert ist.Da trifft er Archie (Anjli Mohindra - "Vigil"), die George für das Lazarus-Projekt rekrutiert - eine geheime Organisation, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zurückzudrehen, wenn die Welt vom Untergang bedroht ist. Wie George gehören auch die Lazarus-Mitarbeiter zu den einzigen Menschen auf der Welt, die sich an die Ereignisse erinnern können, die durch die Zeitumkehr ungeschehen gemacht wurden. Zusammen mit Archie, dem unnachgiebigen Shiv (Rudi Dharmalingam - "Wakefield") und ihrer stählernen Anführerin Wes (Caroline Quentin - "Bridgerton") arbeitet George daran, globale Katastrophen zu verhindern. Dazu gehört auch der Versuch, den gesuchten Verbrecher Rebrov (Tom Burke - "Strike", "Mank") aufzuspüren, der einen nuklearen Sprengkopf zünden und die Welt zerstören will.Dann kommt es zu einem Unfall, bei dem jemand verletzt wird, der George nahesteht. Lazarus lässt nicht zu, dass er die Zeit zurückdreht, um den Unfall ungeschehen zu machen - es sei denn, es droht die globale Auslöschung. Jetzt muss sich George entscheiden, ob er loyal bleiben oder abtrünnig werden will, denn er steht vor der Frage: Wenn du die Macht hättest, deine Vergangenheit umzuschreiben, was würdest du dafür opfern ...?"The Lazarus Project" ist eine fesselnde Serie, die sich direkt auf unsere unsicheren Zeiten bezieht und auf unseren Wunsch, das zu lenken, was sich eigentlich unserer Kontrolle entzieht. Es ist eine bewegende Geschichte über Liebe und Schicksal in einem fesselnden, rasanten Actionthriller, der die Zuschauer in Atem hält - durchzogen von Joe Bartons typischem schwarzen Humor."The Lazarus Project" wurde von Gabriel Silver, Director of Commissioning for Drama bei Sky Studios, für Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, in Auftrag gegeben. Die Serie wird von Joe Barton und Paul Gilbert für Sky Studios sowie von Johnny Capps und Julian Murphy für Urban Myth Films produziert. Urban Myth Films produziert in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Adam Knopf ist der Produzent. NBCUniversal Global Distribution wird den internationalen Vertrieb der Serie im Auftrag von Sky Studios übernehmen."The Lazarus Project" wird im April 2022 auf Sky Atlantic und Sky Ticket gezeigt werden und abrufbar sein.Über Sky Deutschland:Über Sky Deutschland Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass-154555)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Content Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Gabriel Silver als Director of Commissioning Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Frank Jastfelder als Director Original Production scripted Sky Deutschland.Über Sky Ticket:Der Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Sky Ticket Kunden benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät, um sofort preisgekrönte Serien, die neuesten Blockbuster, ein umfassendes Kinder-Programm und den besten Live-Sport zu streamen. Ein Receiver ist nicht nötig.Entertainment-Fans genießen neben exklusiven Sky Originals (https://www.sky.de/originals) auch die neuesten HBO-Serien, zahlreiche weitere Top-Serien, spannende Dokumentationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Kids-Programm.Cineasten haben die Auswahl aus über 1000 Filmen für jede Stimmung, von den neuesten Blockbustern kurz nach dem Kino bis hin zu beliebten Klassikern.Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ermöglicht es auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und alle Lieblingsserien sowie Filme on- als auch offline zu genießen.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5143223