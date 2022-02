Amazon bietet Firmenkunden in Zukunft unter dem Label "Amazon Global Logistics" den weltweiten Warentransport an. Das neue Geschäftsfeld "AGL" wird damit zur ernsthaften Konkurrenz für deutsche Frachtdienste und Speditionen. Amazon hat gegenüber dem Handelsblatt bestätigt, dass das Unternehmen mit "Amazon Global Logistics" ins weltweite Transportgeschäft einsteigt: Der Handelskonzern, der in den letzten Jahren seine weltweite Logistik für den Eigenbedarf auf- und ausgebaut hat, wird damit zur Konkurrenz für deutsche Spediteure und Logistikunternehmen. Diese rechnen vor allem in der Anfangsphase mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...