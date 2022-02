Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Sitzung am vergangenen Donnerstag brachte keine geldpolitischen Veränderungen mit sich, dennoch nahmen viele Marktbeobachter die "rhetorische Kehrtwende" von Christine Lagarde mit Sorge zur Kenntnis, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Schnell steigende Preise seien nicht mehr als vorübergehend bezeichnet worden, sondern es sei von einer Inflation die Rede gewesen, die "länger anhalten könnte als erwartet". "Diese veränderte Rhetorik hat Spekulationen ausgelöst, dass die EZB bald mit Zinserhöhungen beginnen wird, obwohl sie zuvor signalisiert hatte, dass sie sich in diesem Jahr zurückhalten würde", meine Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. ...

